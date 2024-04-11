日前，汽车软件开发解决方案供应商ETAS和黑莓旗下的BlackBerry QNX业务部门已签署合同，将共同销售和推广软件解决方案，以加速下一代软件定义汽车（SDVs）安全关键功能的开发。通过这种新的简化再销售合作伙伴关系，两家公司将提供预集成软件，利用基于AUTOSAR Adaptive的ETAS中间件RTA-VRTE和QNX操作系统，为基于微处理器的车载计算机或域控制器电子控制单元（ECU）的开发提供高性能和安全的基础。

此外，合作还包括ETAS的汽车防火墙和基于主机的入侵检测技术，以帮助汽车制造商及其供应商能够按照UN-R 155和ISO/SAE 21434标准实施持续的安全监控。

随着汽车行业向SDV转变，经过验证的基础软件和AUTOSAR Adaptive标准在提供功能安全、网络信息安全和可信赖的实时操作系统与管理程序基础上愈加重要。在微处理器技术的驱动下，下一代汽车E/E架构主要依赖于功能强大的车载计算机。ETAS和BlackBerry QNX软件为数据管理、通信、任务执行、功能安全、网络信息安全和灵活性提供了坚实的基础，将继续赋能汽车制造商提供创新功能，增强功能安全和网络信息安全，并为移动出行的未来铺平道路。