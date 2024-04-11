伦敦的人工智能俱乐部又迎来了一位新巨头。

4月7日，微软宣布，将为其于近期推出的消费者人工智能部门在伦敦开设一家新人工智能中心“Microsoft AI London”，以此推动团队与OpenAI等合作伙伴密切合作、促进前沿语言模型发展、创建出全球领先的基础模型工具。同时，微软表示，Microsoft AI London将由前Deepmind联合创始人、微软人工智能执行副总裁兼首席执行官Mustafa Suleyman及人工智能科学家&工程师Jordan Hoffmann（Hoffmann此前也曾以研究科学家的身份在Deepmind任职 ）领导，并且Suleyman也将直接向微软CEO纳德拉汇报。

至此，包括谷歌（通过DeepMind）和OpenAI在内，在当下以生成式人工智能技术为风帆的技术革新浪潮下，全球最为顶尖的几家人工智能巨头均已在伦敦这座“老牌城市”汇聚。而从这一点出发，由伦敦所开启的人工智能新篇章似乎也才刚刚开始。

正如Suleyman在本次公告中所指出，“身为在伦敦出生和长大的英国公民，我很自豪能够在这里共同创办并打造出前沿人工智能业务。我深刻明晰英国所拥有的非凡人才库和人工智能生态，很高兴能代表微软人工智能公司向英国做出这一承诺···”其中，就人工智能生态而言，作为英国乃至欧洲地区的人工智能中心，伦敦已经吸引了超1300家企业于此驻足。同时，作为继美国和中国之后的全球第三大人工智能阵地，英国有近70%的人工智能公司均选择了伦敦作为其总部所在地。

值得一提的是，在这一庞大生态的加持下，包括金融服务、信息/通信、医疗健康、交通运输等行业在内，伦敦也成为了英国得到人工智能技术最为广泛落地的交叉聚集地。自然而然地，这种浓厚的氛围及热切的社会接受度在极大拓宽了人工智能企业试错空间的同时，也为其后续发展创造出了更多可能——这不仅体现在业界领导者们的选项之中，对于那些试图以人工智能为支点的新面孔们来说也是同样如此。不久前刚成为独角兽企业的语音人工智能初创公司ElevenLabs则正是得到这种人工智能“跨界新潮”加持的有力印证。

ElevenLabs于2022年在伦敦成立，致力于通过人工智能语音生成技术为视频媒体配音。成立伊始，其创始人Mati Staniszewski仅仅只有27岁。而在于近日完成的8000万美元B轮融资的不久前，ElevenLabs的估值也不过1亿美元而已。但这些“年轻光环”均在短时间内被迅速打破，而ElevenLabs也迅速加入了“10亿美元俱乐部”。据介绍，目前，在市场表现方面，ElevenLabs的平台也已被41%的“财富500强”公司员工所使用。

Staniszewski表示，现在，越来越多的创始人开始着手布局人工智能，并且也有越来越多来自传统公司的人投身于相关初创企业中，“我认为，在伦敦，人们已经意识到了这项技术可以真正改变我们的许多工作，就像互联网曾经改变了我们的沟通方式一样。这很令人兴奋——作为一家位于伦敦的公司，我们很高兴能够看到更多的人在这一领域进行建设···”

有数据指出，今年，英国人工智能市场规模预计将达到120亿美元，而这一数字有望在2030年时翻倍至超265亿美元，实现14.14%的复合年增长率。然而，在此期间，除了当地生态所具备的客观优势，不难发现来自伦敦及英国当局层面的大力支持也是推进其人工智能优势全面前进的另一大坚实基础。

今年早些时候，英国政府透露，计划斥资超1亿英镑进行人工智能相关的研究和培训。同时，英国也将在各地建立9家新人工智能研究中心，用于支持研究项目，审查人工智能在教育、警务以及创意产业等行业领域中的负责任落地。

另一方面，英国财政大臣Jeremy Hunt也指出，英国政府将从2025至2028年间向NHS（英国国家医疗服务体系）的多项数字化举措注入34亿英镑资金。随着人工智能技术向疾病诊断、药物开发、个性化医疗等医疗健康场景不断渗透、推进其进一步数字化转型，这些“间接”的扶持举措也将使得于此发展的相关企业得以获益。以总部位于伦敦的人工智能软件公司Kainos为例，Canaccord Genuity的一位分析师表示，在面向NHS的这一大规模注资计划启动后，Kainos的数字服务也将由此迎来诸多新机遇，并且也将从中在人工智能及和更广泛的自动化领域取得新的竞争优势。

当然，相比于为当下所催生出的巨大魅力，在由人工智能所延展开的未来宏伟蓝图面前，伦敦的长期前景或许更加值得期待。把目光转回Kainos身上，据悉，该公司已经在去年宣布了其针对人工智能领域的1000万英镑投资计划，并将在英国建立更多的人工智能研究中心。同样的，在宣布Microsoft AI London中心之前，微软也表示，作为40年以来的最大单笔投资，未来几年内，公司将在英国投资25亿英镑，在伦敦等多个站点发展其英国人工智能基础设施、培训超百万人参与到人工智能经济中，从而推动英国人工智能产业的发展。

不久前，伦敦市长Sadiq Khan对外公布了新的伦敦增长计划，计划将把人工智能、健康科技和生命科学等行业设为当地的高薪工作岗位发展目标。他表示，现在，伦敦尚有更多潜力正待发掘，“这不仅是为了这座城市，也是为了整个英国”。在这里，不难发现这既是伦敦所具备的独特气质，也是它向外界的一种宣告——以人工智能为起点，伦敦已经做好了准备：无论是现在还是不远的将来，这里都在呈递出一张无与伦比的新名片。

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