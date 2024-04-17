“无咖啡，不印尼”的故事又迎来了新的篇章。

继2年前完成的200万美元Pre-A轮融资后，动点出海获悉，印尼咖啡初创品牌Jago已于近期宣布又获得了一笔600万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由Intudo Ventures和BEENEXT Accelerate联合领投（与Pre-A轮相同），ORZON Ventures、D Global Ventures参投。Jago表示，将通过本轮融资扩大其服务覆盖范围、建立新的站点、推出更多推车、并进一步提升其技术水平。

Jago成立于2020年，是一个开电动骑行推车上的“移动”咖啡品牌。据介绍，Jago每“辆”摊点（集成了取货与送货功能，另外也包含冰箱功能）的覆盖半径为1到2公里之间，主要在雅加达的居民区和商业区活动，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）基于其现场随取随走和App下单方式进行售卖。

目前，Jago每杯现磨咖啡的价格为8000印尼盾起（约合3.57元人民币）。

在市场表现方面，据介绍，Jago已在雅加达实现了7%的覆盖率，并已在23年期间达到了13倍的盈利增长。

展望未来，Jago表示，计划将其仓库数量从当前的3个增加到15个、把推车数量从300辆提升至1500 辆、在24年底时将现有的雅加达覆盖率提升至50%。