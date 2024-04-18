电动汽车行业面临着有效应对越来越多的电池的挑战，这些电池已达到其使用寿命，但仍有约 70-80% 的剩余容量。这种剩余容量可以很好地用于与电动汽车无关的其他存储应用。这可以促进能源转型，促进可再生能源在电网中的份额。 Battery2Life 的推出就是为了解决这个问题。

欧盟项目 Battery2Life 在 HORIZON EUROPE 框架内资助，旨在促进电动汽车电池过渡到第二个生命阶段。先进电池管理系统和优化系统设计的实施将使废旧电池能够可靠地重新配置，从而推动欧洲电池行业的创新。

Battery2Life联盟将推动推出两种新的电池系统设计框架，以满足即将到来的市场需求。第一个框架侧重于重组现有电池设计，使这些系统对于“第二人生”应用而言高效且智能。另一方面，第二个框架为电池的第一和第二使用期引入了全新的设计原理。

这些创新设计原则将在两个有前途且可持续的应用场景中进行测试和评估：奥地利的家庭存储应用和希腊的电网范围存储应用。获得的结果将用于分析该项目对环境和欧洲经济的影响，并为技术标准化委员会提出建议。

在该项目中，AIT 的重点是开发一种基于循环经济原理的新型电池管理系统，以满足第一次和第二次寿命的要求。这将通过在主电池管理系统和模块管理系统之间实现无线通信来实现，从而改进二次寿命应用的拆卸和重新组装过程。此外，AIT 将应变和压力传感器集成到现有电池模块中，以改进对电池状况的估计并提高二次使用期间的安全性。

AIT Battery2Life项目经理 Elisabeth Dörr强调：“Battery2Life 的成果将有助于支持向绿色能源转型，并对欧洲经济和环境产生积极影响。 Battery2Life是电动汽车电池可持续利用的重要一步，有助于促进循环经济。”