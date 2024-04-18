在宣布退役其液压机器人 Atlas 的第二天，波士顿动力公司推出了一款全新的纯电动人形机器人。新一代 Atlas 机器人拥有比前辈更广的运动范围，能够胜任更多任务。

波士顿动力表示，他们希望通过新版 Atlas 机器人证明，人形外形并不会限制机器人的双足移动能力。新版机器人的关节经过了重新设计，可以灵活旋转，据称能够“胜任乏味、脏污和危险的任务”。

“我们设计了功能更强大、更灵巧、更敏捷的全电版 Atlas 机器人，” 波士顿动力在新闻稿中表示，“Atlas 也许拥有类人形的外形，但我们的目标并不是局限于人类的运动模式，而是让它能够以最有效的方式完成任务。Atlas 将能够完成超越人类能力的动作。”

波士顿动力展示新版机器人能力的宣传视频既炫酷又让人感觉有些惊悚。视频一开始，Atlas 就如同尸体一般躺在地上，然后迅速将双腿折叠到身体后方，接着以一种令人联想到科幻恐怖电影的诡异方式站立起来。它弯曲的头部带有发光环带，让人联想到皮克斯的台灯，随后 Atlas 机器人旋转腰部，径直朝镜头走来的动作也让人觉得有些许不适。

新版 Atlas 的外形也更接近人类。和特斯拉的 Optimus 机器人一样，新版 Atlas 拥有更长的四肢、更直的背部，以及可以根据需要旋转的头部。机器人身上看不到任何电线，它的“脸部”还内置了环形灯。相比于前辈，这无疑是一次巨大进步，新版机器人搭载了众多波士顿动力公司新的人工智能和机器学习工具。

该公司表示，他们将继续开发上一代液压版 Atlas 机器人已经实现的功能，例如抓取和操纵物体等，同时还将探索“多种新夹持器设计”，以使机器人能够适应各种不同的行业环境。

波士顿动力表示，未来几年，他们将与一小部分客户（首家为现代汽车）共同测试新版 Atlas 机器人。其他竞争对手的产品，例如 Figure 公司的机器人和 Apptronik 公司的机器人，也正分别在宝马和奔驰的生产线上进行测试。