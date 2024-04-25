两家下一代电池材料和电池制造商正在合作加快固态电池的开发。 LG Chem 和Factorial Energy签署了一份谅解备忘录，希望通过战略合作伙伴关系最终引领固态电池领域。

Factorial Energy 是一家总部位于马萨诸塞州的固态电池开发商，一直致力于开发用于电动汽车推进应用的高能量密度固态技术。其中包括其旗舰产品 100 安培小时 (Ah) 阶乘电解质系统技术(FEST) 固态电池。

这种专有的电池技术与现有的锂离子电池制造设备兼容，使汽车制造商能够更无缝地过渡到先进的电池。

这些固态电池 已获得联合国认证，电池样品A已发送给OEM合作伙伴。与此同时，Factial在其家乡的全新工厂继续进行细胞生产。与此同时，LG化学已投资数十亿美元用于电池材料开发，特别是包括固态电池在内的阴极所需的材料，同时在与通用汽车签署长期供应合同后，在美国建立了自己的工厂。

现在，LG Chem 和 Factorial 正在结合各自在电池材料和制造实践方面的专业知识，以加快固态电池的开发和实施。

为了加速固态电池的开发，LG Chem 和 Factorial Energy 表示，他们将合作，将前者的电池材料能力与后者的下一代电池材料和工艺创新相结合。

继最初的固态开发项目之后，LG Chem 和 Factorial 表示，他们将探索技术许可和材料供应，作为扩大战略合作伙伴关系的一部分，希望占领市场。