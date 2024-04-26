新款电动梅赛德斯-奔驰 G 级车是一款“毫不妥协”的机器，该公司声称，在越野行驶时，它的性能优于其内燃机车型。4×4 在其开发过程中被称为 EQG，量产后将被称为采用 EQ 技术的 G580，新车命名为：G 580 with EQ Technology，是第一款不再以EQ命名的奔驰纯电车。这个冗长的绰号代表了梅赛德斯电动汽车命名策略的转变，也展示了 G580 是如何发展成为一款恰好由电池供电的 G 级汽车的。

G580 的设计与最近更新的 G450d几乎相同，但对发动机格栅和离散 EQ 徽章进行了微妙的改造，使其与众不同。但为了最大限度地提高空气动力学效率，我们做了大量的工作，包括新的 A 柱设计和车顶前部的新扰流唇。G580 还采用了全新的空气动力学造型发动机盖，风阻系数为 0.44，低于最新 G450d 的 0.48Cd 和上一代 G 的 0.53Cd。

全新电动 G 级轿车忠实于该车型的特点，保留了其棱角分明的轮廓，包括所有标志性元素。与传统动力版本一样，它的车身也建在梯架上。开发团队对此进行了修改和加强，以集成电力驱动。还保留了双横臂独立前悬架和新开发的刚性后桥的组合。“在超过 45 年的历史中，G 级轿车始终采用最现代的驱动技术。因此，具有四个独立控制电动机的创新驱动概念再次将我们越野标志的传奇性能提升到一个新的水平，这是完全合适的。它甚至保留了人们熟悉的棱角分明的轮廓，并且忠实于我们心爱的“Geländewagen”的特征。”梅赛德斯-奔驰集团管理委员会成员兼首席技术官 Markus Schäfer 说道。

电力驱动

全新电动 G 级轿车在车轮附近配备了四个独立控制的电动机，无论是公路还是越野，都能提供独特的驾驶特性。它是梅赛德斯-奔驰集团首款量产的独立轮驱动汽车。四个电机集成在梯架中 – 前轴和后轴的每个外壳中各有两个电机。它们通过短半轴驱动，这意味着后电动机也可以用螺栓固定在底盘上。每台电动机的峰值输出功率为 108 kW，合计最大总输出功率为 432 kW。最大总扭矩为1,164 Nm。通过与 ESP 和中央动力总成控制 (CPC) 的配合，扭矩始终准确地传递到全新电动 G 级车需要牵引力的位置。

凭借其创新的驱动理念，采用 EQ 技术的全新梅赛德斯-奔驰 G 580 从 0 加速到 100 公里/小时仅需 4.7 秒。最高时速被电子限制为 180 公里/小时。由于电动机可以在静止状态下提供最大扭矩，因此这款全电动越野车具有巨大的牵引力和卓越的可控性。事实证明，这在陡峭的斜坡和松软的表面上都是有利的。

电池

它是每辆电动汽车的心脏——高压电池。在全新电动 G 级车中，具有 216 个电池的两层锂离子电池安装在三个冷却级别之间的 12 个电池模块中。电池集成在由厚达四毫米的钢制成的梯架中。这确保了低重心并使整个车辆的刚性显著提高。

为了防止水和灰尘侵入，电池被安装在抗扭外壳中。这意味着全新电动 G 级车也非常适合雄心勃勃的越野任务。电池的可用容量为116 kWh。根据 WLTP，这为配备 EQ 技术的全新梅赛德斯-奔驰 G 580 提供了充足的能量，续航里程可达 473 公里（294 英里）。

充电​

全新电动G级车能够使用交流电（AC）和直流电（DC）充电。当使用交流电充电时，例如在壁箱充电时，车载充电器会转换车辆中的电流。其最大充电容量可达11​​kW。为了实现直流快速充电，车载直流快速充电系统充电容量高达200千瓦。在这种情况下，从 10% SoC（充电状态）充电到 80% 的时间约为 32 分钟。

全新电动G级车拥有“标准”、“工作”或“家庭”三种充电模式。用户可以设置出发时间、气候控制和最大充电水平等参数。可以根据位置激活“家庭”和“工作”充电程序。一旦车辆停在存储的充电位置，它们就会自动打开。用户会在 MBUX 中获知这一情况。

悬挂和传动

全新电动G级将G级的越野品质带入电动出行时代。在某些方面，电动版本甚至超越了传统动力车型，例如涉水深度。电动车型对梯架进行了修改和加固，保留了双横臂独立前悬架和刚性后桥的组合。后桥采用 De Dion 设计，并经过完全重新开发。电动机安装在梯架上，并通过双关节轴连接到车轮。这样做的优点是在压缩过程中拱度不会改变。双万向节传动轴传输推进力并结合滑动接头以平衡长度。

全新电动 G 级车标配了与传统动力车型相同的自适应可调阻尼。主动阻尼器比被动阻尼器更好地补偿不平坦的地面。这确保了更多的越野信心。通过侧倾和俯仰稳定，系统根据驾驶情况持续调节减震器特性并减少车身运动。自适应可调阻尼系统的组件旨在承受极端条件，例如汹涌的水流、涉水、碎石和污垢。

低档：全新电动 G 级的越野齿轮减速

采用 EQ 技术的全新梅赛德斯-奔驰 G 580 具有可切换的低档越野齿轮减速装置。靠近车轮的每个电机都有自己的变速箱，该变速箱采用中央换档。这确保了电机的独立性。每个轴上都有两个电动机、它们的变速箱和共用外壳中的双逆变器。这种配置有利于越野减速比，使电动越野车能够在困难的地形上使用。它确保最大扭矩和平稳的温度管理。 HIGH RANGE 公路设置也可用，保证最大范围。

在“Rock”驾驶程序中，驾驶员可以通过越野控制单元中的开关激活低档越野齿轮减速。这会激活减速比 (2:1)，从而增加驱动扭矩。然后对操控和响应特性进行优化，以便在未铺装的、具有陡坡和下坡的困难地形上进行强大的旅行。最高时速限制为 85 公里/小时。智能越野爬行功能自动开启并始终处于激活状态。

内饰：典型G级设计；广泛的标准设备

全新电动 G 级车的内饰将令人印象深刻的品质与经典的设计语言融为一体。方边通风口和乘客把手带有典型的 G 级标志。对于 EDITION ONE，装饰元件采用蓝色碳纤维制成。带触摸控制面板的最新一代多功能方向盘标配纳帕皮革。环境照明和皮革内饰也是标准设备的一部分。

MBUX 信息娱乐系统：直观的操作、自适应软件和具有对话功能的语音助手

全新电动 G 级车配备了 MBUX 信息娱乐系统，包括标配 12.3 英寸驱动器和带触摸控制的媒体显示屏。显示和操作概念使用自适应软件为众多信息娱乐、舒适性和车辆功能提供个性化建议。通过 Android Auto 或 Apple CarPlay 的智能手机集成使乘员能够充分利用其手机功能。他们还享受带有 MBUX 的数字广播 (DAB+) 的好处。 USB-C 接口可连接其他移动设备。

MBUX 还提供能够对话和学习的语音助手。现在无需说“嘿梅赛德斯”即可触发某些操作。语音助手还具有大约 20 个 G 级特定语音命令。 MBUX 增强现实导航可以帮助驾驶员即使在复杂的交通情况下也能找到方向。这使他们能够快速、安全、无压力地到达目的地。为此，系统将图形导航和交通信息叠加到媒体显示屏上的实时图像上。它还通过显示当前交通灯颜色来为交通灯提供支持，帮助驾驶员在能见度有限时看到信号。