宁德时代发布全球首款兼顾1000km续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品——神行PLUS。从2023年8月发布神行超充电池，到2024年北京车展发布神行PLUS，宁德时代用8个月时间，再次刷新磷酸铁锂电池纪录。

1000km超长续航，真正让出行无忧

神行PLUS电池可为用户提供可达1000公里的超长续航体验，相当于从北京开到南京而无需中途充电。凭借超级续航能力，神行PLUS可轻松应对日常通勤、城际出行和长途旅行的需求，新能源汽车的畅行半径大幅拓展。

“千公里级”纯电续航的背后，是技术层面的持续突破。神行PLUS在正极采用颗粒级配的技术，”将每一颗纳米颗粒放在适当的位置”， 实现了超高压实密度；在负极加入自主研发的三维蜂巢状材料，提升了负极的能量密度，并有效控制了充放电时的体积膨胀。同时，在电芯结构设计上，宁德时代开发出行业首创的一体式外壳结构，大幅提升电芯内部的空间利用率，让神行PLUS的电芯能量密度再创新高。

系统层面，神行Plus电池在第三代无模组技术CTP3.0的基础上进行拓扑结构优化，充分利用能量仓空间，体积成组效率提升7%。凭借材料及结构的双重突破，神行电池系统能量密度首度突破200Wh/kg大关，达到205Wh/kg，让整车续航超过1000km成为可能。

10分钟补能600公里，彻底让补能无虑

神行PLUS不仅续航长，还充的快，充电10分钟即可补能600km续航，远超行业水平，真正实现“1秒1公里”的超级补能速度。

为了实现充电速度的飞跃，神行PLUS采用了快离子导体包覆、过渡金属掺杂、新型纳米包覆等技术，让正负极材料间的能量传输更为轻松高效。此外，通过拓展极柱过流面积与过流能力等方式，确保在大电流充电时也能快速降温。BMS核心算法方面，最新开发的AI智能极化模型，可实时预估并控制充电电流，让补能更快速、更智能。

超充电池+超充网络+超充服务，打造超充闭环生态

除了性能卓越的电池新品，宁德时代已正式启动构建神行超充网络，将搭建国内最大的超充服务平台。宁德时代将携手华为、星星充电、云快充、蜀道新能源等行业内杰出伙伴，为更多配有神行超充电池的车主提供最便捷，最实惠的用车体验。

宁德时代还将推出行业首个神行车主俱乐部。依托于全球领先的售后服务体系，宁德时代线下600多家实体服务店，覆盖31个省级行政区，271个地级市，将为神行车主提供道路救援，电池检测、维护等全方位服务。

秉承”对科学边界的不断探索”以及”对美好生活的极致追求”，宁德时代将整合超充电池产品、超充网络平台和超充车主服务，打造完整的超充闭环生态，以神行速度，推动新能源汽车行业全面进入超充时代。