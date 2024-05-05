在早前，特斯拉股价一路走低，甚至下跌 30% 左右，但在这家电动汽车巨头于 4 月 23 日发布第一季度收益和收入报告后，股价最近大幅上涨。由于首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 似乎决心在为“下一个”增长阶段重组公司。虽然特斯拉 4 月 23 日晚公布的第一季度盈利和营收均低于预期，但投资者似乎并不在意，在马斯克表示“更实惠”的新车型即将推出后，特斯拉股价第二天上涨 12%。

马斯克还预测 2024 年的汽车交付量将会更高，并在财报电话会议上强调特斯拉将重点放在全自动驾驶 (FSD) 上。在第一季度财报公布之前，特斯拉股价 4 月份已下跌超过 17%，并于 4 月 22 日触及 52 周低点 138.80 美元。投资者情绪似乎低迷。然而，特斯拉股价在第一季度业绩公布后立即开始上涨。截至5月2日，特斯拉股价自4月23日以来上涨了24%。面对复杂市场环境，特斯拉开始调整策略。特斯拉领导层历来在陷入绝境时会加大力度。随着公司进入战略生命周期的调整阶段，特斯拉将变得更加谨慎，但同时不乏在新领域的激进。

对特斯拉充电部门进行大裁员

据 4 月 30 日报道，马斯克决定解雇两名高管，同时裁减电动汽车公司的整个高压充电布局团队。据《The Information》援引内部电子邮件报道，马斯克解雇了特斯拉超级充电项目高级总监 Rebecca Tinucci 和新车项目负责人 Daniel Ho。报道还称，这位特斯拉首席执行官正在削减这两个高管领导的团队，并解雇其公共政策员工。据报道，马斯克在电子邮件中写道：“希望这些行动清楚地表明，我们需要在人员数量和削减成本方面保持绝对的核心态度。” “虽然一些高管人员正在认真对待这一问题，但大多数人还没有这样做。”

马斯克在 X（前 Twitter）上写道，特斯拉“仍计划发展超级充电站网络，只是新地点的步伐较慢，更多地关注 100% 的正常运行时间和现有地点的扩张。”特洛伊·泰斯利克 (Troy Teslike) 是特斯拉散户投资者中备受推崇的交付预估和特斯拉数据跟踪来源者，他在 X 上发帖称，马斯克解散超级充电团队的决定“似乎很冲动、仓促”。泰斯利克写道：“让他们离开，特斯拉就有可能失去宝贵的专业知识，而这些知识可能需要数年时间才能重建。”

此前，埃隆·马斯克本月早些时候决定裁员特斯拉全球 10% 以上的员工，为“下一阶段的增长”做准备。担任动力总成和能源高级副总裁的德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)和公共政策和业务发展副总裁罗汉·帕特尔(Rohan Patel)均在裁员前后离开了特斯拉。与此同时，路透社得到了通用汽车和福特等公司的反应，他们与其他几家汽车制造商一样，希望采用特斯拉的充电标准（NACS），现在特斯拉原来的努力成果得到了保留。特斯拉上季度部署的超级充电站数量创历史新高，目前在全球 6,249 个地点运营着 57,579 个超级充电站。

特斯拉退出下一代“千兆Gigacasting”制造工艺

人们普遍担心特斯拉正在从实际制造汽车转向专注于人工智能和自动驾驶，一份新的报告表明，该公司也可能放弃一项曾经用于制造下一代电动汽车的突破性制造技术。特斯拉早些时候承诺改善Gigacasting，整个汽车行业都在竞相追赶。去年，丰田展示了其对该技术的首次尝试，所有这些都是为了帮助实现电动汽车制造成本与特斯拉以及中国新一批汽车制造商持平，所有这些汽车制造商都在以极快的速度生产电动汽车，这项技术对生产效率有所帮助。

据路透社报道，特斯拉取消了在其未来产品中使用新一代“Gigacasting”的计划。早前该公司正在制定一项计划，将其下一代汽车的整个车身底部制成一体。特斯拉一直是千兆铸造领域的领导者，这是一种尖端技术，使用具有数千吨夹紧压力的大型压力机来压铸汽车车身底部的大部分。在典型的车辆上，车身底部可能由数百个单独的零件组成。

路透社上个月报道称，传闻甚嚣尘上的特斯拉 Model 2 事实上已经沉入水中。当然，马斯克立即在他的社交媒体平台上暗示这家全球新闻媒体在撒谎，但未能平息谣言。关于特斯拉决定暂停制造工艺对特斯拉售价低于 25,000 美元的前景造成了又一次沉重打击。简化制造流程，同时降低电池和零部件价格，是实现这一目标的关键，从而向大众销售更多电动汽车。

特斯拉报表示，它已经更新了“未来的汽车阵容，以在我们之前通报的 2025 年下半年开始生产之前加速新车型的推出”。这些新车包括“更实惠的车型”，并将“利用下一代平台的各个方面以及我们当前平台的技术”。特斯拉表示，它可以在与当前车辆系列相同的生产线上生产这些新车。马斯克在财报电话会议上补充道，新车型系列“即使不是今年晚些时候”也将在 2025 年初推出。高管们拒绝透露有关该公司低成本汽车计划的更多细节。

Wedbush Securities 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 长期看好特斯拉，他写道，特斯拉似乎将推出“Model 2.5”，而不是 Model 2。

艾夫斯在财报发布后表示：“虽然它不是下一代 Model 2 平台，但我们相信这是正确的策略，并且在正确的时间采取行动。”

更加注重人工智能、自动驾驶和机器人技术

最近几周，马斯克和特斯拉一直在加强有关全自动驾驶和人工智能的言论。这一信息在该公司第一季度财报电话会议上得到了充分体现。特斯拉最近将全自动驾驶从 FSD Beta 改造成受监督的 FSD。根据监管文件，这家电动汽车巨头报告称，到第一季度末将确认 2.81 亿美元的递延收入。

马斯克在财报电话会议上表示：“思考特斯拉的方式几乎完全是解决自动驾驶问题，并能够为庞大的车队启用自动驾驶。”他后来补充道，“如果有人不相信特斯拉会解决自动驾驶问题，我认为他们不应该成为该公司的投资者。”

4 月 28 日，马斯克在 X（前身为 Twitter）上加倍强调，特斯拉将在 2024 年花费约 100 亿美元用于“结合训练和推理的人工智能，后者主要用于汽车”。马斯克表示：“任何公司的支出如果不达到这个水平，而且效率不高，就无法竞争。”

这位特斯拉首席执行官还在第一季度财报电话会议上证实，该公司将于 8 月 8 日“展示”其机器人出租车（cybercab），届时将更多地讨论一款低成本汽车。

该公司还表示，将在“未来几个月”“继续增加”其人工智能基础设施能力，目前正在开发“未来可用”的叫车功能。而同时据报道特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图（高辅地图），用于中国版FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶）落地。

点评：

“我们应该被视为一家人工智能机器人公司，”马斯克说。“如果你将特斯拉视为一家汽车公司……那只是错误的框架。”随着传统汽车制造商都在竞相开发、生产和销售更实惠的大众市场电动汽车，以及中国车厂降价竞争的持续威胁，感觉特斯拉正在逐渐失去在电动汽车市场的据点，而马斯克已经着眼于下一个有利可图的努力，调整战略，以确保特斯拉保持盈利。马斯克的中国之行是一次“本垒打”。特斯拉能够在中国赢得 FSD 批准是“特斯拉故事的分水岭时刻”。

第一季度，特斯拉在中国销售了 132,420 辆汽车，约占其全球交付量的 34%。根据中国乘用车协会(CPCA)的数据，特斯拉3月份还销售了89,064辆中国制造的汽车，其中出口26,666辆。从这点来说，特斯拉的战略调整也必然要依托中国为基础进行展开。