长期以来，马来西亚的制造业一直被誉为该国的经济基石，并从中展现出强大的韧性和潜力。

有数据预测，到2030年，马来西亚制造业GDP有望达到5975亿林吉特，较当前实现61%的增幅。然而，在笔者看来，随着全球格局的演变，该行业仍然面临着迫切挑战——它需要借助技术的助力，为这里带来更具创造性和创新性的解决方案。

现阶段，尽管外界对未来几年的发展状态表示出了积极的态度，但马来西亚制造商仍在努力解决因技术落后而导致的效率低下问题。这不仅使他们面临着网络安全方面的风险，同时，与采用新的动态解决方案相比，其现有流程的维护成本也相对高昂了许多。再加上企业内部往往并不主动适应及采用自动化等新技术以及来自劳动力短缺和供应链中断等方面的长期挑战，要实现更高的效率，马来西亚的制造业还有很长的路要走。

而从这一点出发，不难发现，对我们本文的主角——马来西亚的制造业来说，自动化已不应再是一种遥不可及的存在。相反，它会是弱化困难、确保日常流程效率最大化的一种必要工具。

正如外界所见，劳动力短缺始终是制造业领域中的一个普遍且长期存在的典型难题，其主要依靠外来劳动力来管理现场的手工作业流程。由于大部分现有工人不具备基本的技术技能，再加上供应链中断、成本限制和相对保守的发展策略，在拥抱技术进步方面，这一行业显得落后了许多。

同时，在制造业领域，虽然在马来西亚拥有实力不俗的跨国公司、有能力在其日常流程中部署新的技术，但该国中小型企业对前沿制造技术的采用程度也相对滞后——在马来西亚，中小型企业是该国制造业的主要构成。与跨国公司相比，这些企业往往更难以理解自动化的真正裨益、并且甚至难以证明向自动化过渡所需的成本是合理的。自然而然地，它们会更多的将重点关注到产出，以及新解决方案如何能够直接、立即的增加利润，从而实现收支平衡。

基于这一路径，中小型制造商很容易长期依赖旧的系统&流程，而这直接影响了其产出效率和整体生产力。而这些也会导致它们的衰落，使员工深陷本可通过自动化方式轻松实现的手工作业的泥潭之中（如电子发票流程、发票对账和采购订单处理）。因此，为了解决这些问题以及化解对新工具和新变化的不信任，企业必须考虑全面、具有成本效益、同时能够易于使用的解决方案，从而减少员工对工作方式变化的抵触情绪。

在制造业中，自动化是一种多方面的解决方案，可同时解决多种问题。机器人流程自动化（RPA）能够将大量重复性的人工任务自动化，并通过节省时间和因人为错误造成的额外成本来提高效率。

调研指出，RPA解决方案已能展示出令人印象深刻的能力、能够在不同的制造流程中取得无可争议的成果——如可以将处理时间缩短90%、为成本带来高达80%的节约。这种方式直接影响了企业的整体产出效率，因为员工可以将注意力转移到需要直接人工干预的更紧迫的其他任务上，而公司也因此有余力为团队投资其他更具效果的效率工具。

当然，尽管市面上不同的RPA解决方案可能会提供不同的具体福利方案，但它所带来的益处是相似且无可否认的。随着更多琐碎的任务被自动化接管，员工也能腾出精力，专注于对公司价值更高、影响更大的任务。

除此之外，RPA 还能主动管理发票对账和采购订单处理等基本任务，让马来西亚的中小型制造商在准确性和效率方面取得更明显的收益——在大幅缩短处理时间的同时，也能减少数据输入中的人为错误。此外，有数据显示，RPA在管理供应链中断、库存监控能力和采购订单管理方面的准确率高达99%，更不用说其还能作用到制造商供应链的无缝对接环节。

笔者认为，马来西亚制造业自动化的未来大有可为。这种方式在制造业中与人类协同工作的潜力表明了人类劳动力的不可替代性，同时也从中重申了技术进步在制造业中的重要性。到2024年以及未来的几年里，RPA将有效补充当地的劳动力资源——其不仅可以在必要时进行补充以降低成本，同时也能保持员工的参与度。凭借成本效益、可扩展性、更高的效率和准确性等优势，随着时间的推移和不断采用，企业必将从RPA中获得更多益处，并在继续拥抱健康的人机协作的同时，进一步巩固其在本地和全球市场中的地位。

雇主需要在公司中不断培养好奇心和学习意愿，以确保有动力去不断采用那些前沿技术。拥抱开放式交流与合作以适应不断发展的时代，仍会是鼓励持续改进和提高市场竞争力的一个必要步骤。展望未来，我们的目标也将会是朝向同一个方向——打造出一个更具活力和适应力的行业，最终面向更美好的明天。而通过与RPA技术领域方面的合作，笔者相信，马来西亚制造商可以充分释放潜力，不断实现并推进自身的效率、创新和可持续增长。

注：本文作者为RPA解决方案提供商akaBot区域经理Ginny Truc To，原文《IF NOT RIGHT NOW, THEN WHEN? THE PUSH FOR AUTOMATION AND ADOPTION OF AI IN MANUFACTURING IN MALAYSIA》授权发布于动点国际（TNGlobal），动点出海出海经编译后发布。