新能源车行业的竞争已经进入到一个新的阶段，产品的核心竞争力已经从单纯的外观和价格，转向了技术实力和智能化水平。在这个阶段，技术沉淀和智能化已经成为企业在市场竞争中的关键因素。

首先，技术沉淀对于新能源车行业至关重要。随着科技的不断发展，消费者对于汽车的需求也在不断升级，他们更加关注产品的安全性、舒适性、智能化水平等方面。而这些方面都需要技术的支撑和沉淀。只有具备了先进的技术实力，企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此，技术沉淀已经成为企业发展的基石，企业需要不断加大对于研发和技术创新的投入，不断提升产品的技术含量，以满足消费者日益增长的需求。

其次，智能化已经成为新能源车行业的发展趋势。随着人工智能、大数据等新兴技术的不断应用，智能化已经成为了产品竞争力的重要方面。智能化不仅可以提升产品的用户体验，还可以为消费者提供更加便捷、智能化的出行解决方案。因此，企业需要加大对智能化技术的研发和应用，不断提升产品的智能化水平，以赢得消费者的青睐。所以，技术沉淀和智能化已经成为新能源车行业竞争的主导因素。企业需要不断加大对于技术研发和智能化应用的投入，不断提升产品的技术含量和智能化水平，以适应市场的需求变化，赢得消费者的认可和市场份额。只有产品过硬，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

小鹏的EEA架构源于不断的沉淀和迭代进化

从最初的EEA 1.0时代到如今的3.5时代，小鹏汽车在电子电气架构方面取得了长足的进步和创新。

首先，在集成度方面，小鹏汽车的EEA架构大幅降低了硬件成本，使得更先进的技术能够应用在更实惠的汽车产品上，让更多消费者可以享受到智能汽车带来的出行生活质量的提升。这一点为整个汽车行业树立了榜样，也为消费者带来了更多选择和更好的体验。

其次，在软件平台方面，小鹏汽车采用了分层式管理的软件平台，智能化功能的迭代周期缩短50%，让消费者可以“常用常新”，最快地享受到最先进、成熟的智能化功能。这种灵活、高效的软件管理方式，为用户提供了更好的产品体验，也为小鹏汽车赢得了更多消费者的青睐。

此外，小鹏汽车的EEA 3.5架构还支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输，让每次OTA的时间都能在30分钟内搞定。这种高效的数据传输方式，不仅提高了用户体验，也为汽车智能化功能的更新提供了更便捷的途径。

最后，在售后服务方面，小鹏汽车的EEA架构实现了用户到店前问题的预判诊断，为产品保障全生命周期质量及提高售后服务的体验和效率做出了极大的支持。这种贴心的售后服务，让消费者在使用过程中更加放心，也增强了品牌的信誉和竞争力。

总的来说，小鹏汽车的EEA架构在集成度、软件平台、数据传输和售后服务等方面都处于行业领先水平，为智能汽车行业树立了标杆，也为消费者带来了更好的产品体验。相信在不断的创新和进化下，小鹏汽车会在智能汽车领域继续发挥重要作用，为行业发展和消费者需求带来更多惊喜和改变。

小鹏成功完成欧洲高速NGP测试，智驾“全球都能开”加速

智能驾驶技术是汽车行业的一个重要发展方向，也是衡量一个车企智能化能力的重要标志。全球智能驾驶汽车销量持续增长，AI技术的应用将推动智能驾驶发展和无人驾驶应用场景的拓展，成为未来的市场趋势。

在智能驾驶领域，小鹏汽车展现出了强大的技术实力和创新能力。作为国内第一个量产高精地图的高速NGP方案的车企，小鹏汽车引领着中国智能驾驶技术的发展。此外，小鹏还是行业第一个推出无图城市高阶辅助驾驶的车企。截至2024年4月24日，小鹏的全场景智能驾驶系统XNGP已经全量260座城市。这些举措表明了小鹏在智能驾驶技术上的领先地位和技术突破。

从技术角度来看，小鹏通过提升感知、规控技术以适应更复杂的交通场景。例如夜间和恶劣天气下的驾驶情况。小鹏采用行业领先的XNet 2.0深度视觉神经网络，在XNet1.0的基础上进一步提升了感知范围和感知类型，同时融合了行业最高精度的纯视觉占据网络，实现了动态BEV、静态BEV和占据网络三网合一，具备时空理解能力的感知架构。在这一架构下，感知系统不仅增加了物体类型的感知能力，还具备了时空理解能力。小鹏凭借自身在AI、智能驾驶领域的长期投入和积累，已经能够将高阶智能驾驶功能渗透至较低价位车型，并且在城区等复杂路况下表现突出。

此外，小鹏汽车还在2024年4月率先在欧洲完成了基于中国自研智驾系统的高速智能导航辅助驾驶（HNGP）测试，XNGP全球化量产落地进程再提速。

目前，基于端到端大模型，小鹏的XNGP高阶智能驾驶辅助系统将完成感知大模型升级和规控大模型上车。除了端到端驾驶方案外，小鹏还在不久前的北京国际车展上发布了AI天玑系统。据悉，小鹏将是业界首个将AI技术应用于智能座舱与智能驾驶操作系统的车企，预计将于今年5月20日AI天玑开始全量推送。

总之，小鹏汽车凭借其在智能驾驶领域的技术创新和全球化布局，正不断推动着智能驾驶技术的发展，并将持续引领行业未来的发展方向。

“大小合作”：基于技术和智能化两个共同基因

大众汽车集团与小鹏汽车的深度合作备受瞩目，这一合作也被双方简称为“大小合作”，此次合作将为智能网联汽车的发展注入新的活力。

作为中国新能源汽车的代表，小鹏汽车与大众汽车集团的合作将为未来出行带来更多可能性。双方的合作基于彼此相似的技术驱动理念和共同的愿景，必将为中国乃至全球的智能汽车市场带来革命性的变革。

2023年7月27日，大众汽车集团和小鹏汽车开启了第一次合作。在这一次合作中，大众汽车集团对小鹏汽车进行战略少数股权投资，双方将共同开发两款B级电动汽车车型，并计划于2026年开始投产。这一合作不仅将充分发挥双方在技术和市场方面的优势，还将为消费者带来更丰富的智能出行选择。除此之外，双方还将在未来电动车平台、软件技术和供应链方面展开更广泛的合作，为智能网联汽车的发展铺平道路。

2024年2月29日，小鹏汽车与大众汽车集团签订平台与软件战略技术合作联合开发协议，共同制定了联合采购计划，旨在降低平台成本，提升产品竞争力。通过整合双方的规模优势和供应链能力，这一联合采购计划将为双方带来更多的合作机会，也将为消费者带来更具竞争力的产品。

今年4月17日，小鹏汽车与大众汽车集团签订EEA电子电气架构技术战略合作框架协议，双方将联合开发并集成小鹏汽车最新一代电子电气架构到大众汽车在中国生产的电动车型上。这一合作将为大众汽车品牌在中国市场的电动车型带来更先进的技术支持，也将为消费者带来更安全、智能的出行体验。

总结：

大众汽车与小鹏汽车的合作备受瞩目，这不仅是两大汽车品牌的联手，更是中德汽车产业合作的新篇章。通过深度融入中国产业生态，双方将共同实现更高的效率、更优的成本结构和更快的研发速度，为中国客户带来更好的产品体验。

随着中国汽车市场的快速变化，成本效益和开发速度变得尤为关键。大众与小鹏的合作将有效推动双方在智能网联汽车领域的创新与发展，为消费者带来更多智能化、个性化的出行解决方案。这种合作也将为整个行业树立新的标杆，引领未来智能网联汽车时代的发展方向。作为全球知名汽车品牌，大众汽车一直以来以其卓越的品质和技术领先闻名。而小鹏汽车作为中国新兴的智能电动汽车品牌，凭借着前瞻性的技术和创新理念，迅速崛起并备受瞩目。

EEA——智能电动汽车的底层核心技术，一定程度上定义电动车智能化上限，双方合作必将擦出更加耀眼的火花，共同探索智能网联汽车领域的新机遇。

在这个合作中，大众将借助小鹏在智能驾驶、电动化技术等领域的优势，加速产品研发和市场应用，为消费者带来更多高品质、高智能化的汽车产品。同时，小鹏也将通过与大众的合作，进一步提升自身技术实力和品牌影响力，实现双方优势互补、资源共享的良好局面。这样的合作不仅有利于双方企业自身发展，也将为整个产业生态带来积极影响。相信随着大众与小鹏合作的不断深化，智能网联汽车时代的到来将更加快速和令人期待。

大众汽车集团与小鹏汽车的深度合作将为智能网联汽车的发展注入新的动力，也将为消费者带来更多选择和更优质的出行体验。我们预计双方的合作成果将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型，让我们拭目以待。