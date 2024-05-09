更新：Neuralink 在一篇博客文章中写道，该公司为首位人类患者植入的设备出现了机械故障，这对该公司来说是一个挫折。该公司称，在 1 月份对患者诺兰-阿博夫（Noland Arbaugh）进行手术后的几周内，位于脑组织中的一些电极线开始从脑组织中回缩，导致该装置无法正常工作。Neuralink 表示，他们通过一系列软件修复措施弥补了这一问题，（他们）产生了“迅速而持续”的改进，现在已经超越了诺兰的“初始性能”（initial performance）。

原文：

马斯克的脑机接口设备公司 Neuralink 发表博客文章，公布了其 PRIME 研究最新进展。

据估计，美国目前约有 18 万人处于四肢瘫痪状态，每年约有 1.8 万人遭受瘫痪性脊髓损伤，此类瘫痪患者往往会因为难以与数字世界自然交互而面临独立性下降、社交孤立和经济挑战等问题。因此，Neuralink 希望能够为四肢瘫痪的病人提供一个高性能脑机接口，从而让他们能够更好地控制数字设备，释放他们的个人和职业潜力。

为了实现这一目标，Neuralink 于 100 多天前在亚利桑那州凤凰城的巴罗神经研究所迎来了 PRIME 研究项目的首位参与者 Noland Arbaugh。Noland 在这里接受了 Neuralink 脑机植入物（Link），手术非常成功，成功到他第二天就回家了。

PRIME 研究的目的是为了证明 Link 在日常生活中也能保证足够安全且有效，所以 Neuralink 实际上会对他进行远程监控，并通过记录 Link 独立使用时间、评估其如何影响研究参与者生活，来量化其为患者带来的好处。对于这一变化，Noland 表示：

“你们为我提供了太多帮助，就像是一种奢侈的幻想，我已经八年没法去做这些事了，现在都不知道从哪里开始下手。”——Noland Arbaugh

据介绍，在植入 Link 之前，Noland 主要使用的数字接口是通过由护理人员放置在口中的平板电脑手写笔（咬棍），但这种方式只能在站立姿势下操控平板电脑，长时间使用会导致身体不适、肌肉疲劳和褥疮，同时也妨碍了患者正常说话。

“最舒适性的是，我可以躺在床上使用（Link）。任何其他辅助技术都需要由别人帮忙或者让我坐起来（才能使用），而如果一直坐着会给我的精神和身体带来压力，这又会导致褥疮或痉挛的出现。得益于 Link，我终于可以按照自己的想法来生活，不需要别人整天帮我。”——Noland Arbaugh

在手术后的几周里，Noland 已经可以使用 Link 以不同的姿势控制他的笔记本电脑，例如躺在床上和朋友玩联机游戏（国际象棋、文明 6、杀戮尖塔），还可以浏览网上的新闻或者进行直播，当然也可以在他的 MacBook 上使用其他应用程序，而以上所有这些操作都可以通过用意念（控制光标）来完成，甚至还可以用 Link 在 Switch 上玩《马力欧赛车》，而这也是从自他脊髓受伤后就一直想做却没法做的事。

“（Link）帮我重新与世界、朋友和家人建立了联系，从而让我能够再次自己去做一些事，而不需要家人把一整天的时间都耗在我身上。”——Noland Arbaugh

Neuralink 表示，Noland 工作日中平均每天会参加 8 小时的研究会议，而周末时每天可自由支配的时间和娱乐时间超过 10 小时，最近一周内总共使用该设备 69 小时，包括 35 小时的结构化会议时间和其他 34 小时的个人使用时间。

“实际上，一个月前我还觉得咬棍比脑机接口好得多，但当我把它们放在一起比较时才发现脑机接口完全不落下风甚至还要更好，而且它还在不断改进；我现在玩游戏已经比以前好得多，甚至可以打败一些作为四肢瘫痪患者的我本不可能打败的朋友。”——Noland Arbaugh

据介绍，让 Noland 参与研究可以使 Neuralink 更好地评估 Link 的性能。衡量光标控制速度和准确性的标准方法是网格训练中的每秒比特数（BPS），BPS 值越高代表使用者可以越好地控制光标。在他第一次参与研究时，Noland 以 4.6 BPS 创造了人类脑机接口控制光标的新世界纪录，后续又达到了 8.0 BPS，目前正试图击败使用鼠标（~10 BPS）的 Neuralink 工程师。

Neuralink 介绍称，Link 能够区分左右键点击，并提供足够精细的光标控制能力，可以选择类似于笔记本电脑屏幕上最小图标和按钮大小的目标，从而使 Noland 能够更好地使用各类 App，还可以去玩他以前用咬棍根本玩不了的游戏。

此外，Noland 手术后的几周内由于部分连接线脱落，使有效电极数量减少，从而导致 BPS 降低。为了应对这一变化，Neuralink 调整了算法以使其对神经信号更敏感，并进一步优化了将这些信号转换为电信号的技术，并优化了用户界面，从而使 BPS 快速且持续提高，甚至目前已经超过了 Noland 的初始 BPS 表现。

Neuralink 还透露，他们当前工作的重点是将光标控制性能提升到与健全使用者相同的水平，并扩展文本输入等功能； 未来还打算将 Link 的功能扩展到现实物理世界，以实现控制机械臂、轮椅和其他可能帮助提高四肢瘫痪患者独立性的技术。