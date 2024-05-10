在全球范围内实施进一步环保措施的需求日益增加的情况下，本田的目标是帮助实现一个我们可以充分解决环境问题的世界，同时每个人都可以自由地四处走动并以负责任的方式做他们想做的事情，而不是不得不通过应对环境措施来扼杀他们的愿望和活动。SUSTAINA-C同时基于EGO（你想做的事）和ECO（环保）的概念而来。
Sustaina-C 概念车以其独特的外板脱颖而出，该外板采用来自二手尾灯的回收丙烯酸树脂制成。与传统的涂漆面板不同，这些未涂漆的表面不仅可以减少生产过程中的排放，而且还具有出色的耐用性，可抵抗裂缝和天气因素。这种方法反映了本田在保持时尚和环保设计的同时尽量减少资源开采和二氧化碳排放的努力。
可水平回收的耐冲击丙烯酸树脂
- 由于丙烯酸树脂具有优异的耐候性和表面平滑性，以及出色的着色性和透明度，无需涂层即可确保高设计质量，因此丙烯酸树脂从以前就被用于汽车尾灯和其他部件。
- 在处理用过的丙烯酸树脂时，确保分类收集和适当回收的技术困难意味着迄今为止仅回收和使用焚烧中产生的热能。此外，丙烯酸树脂的弱点是在受到冲击时很容易破裂，这使其难以在车身面板中广泛使用。
- 通过与三菱化学公司的联合开发项目，本田应用先进的回收技术，成功将从废旧产品中收集的丙烯酸材料转化为性能和质量水平与新材料相当的回收材料。
- 本田还建立了能够持续生产同类型产品的横向回收技术，并开发了兼具高水平抗冲击性和成型性的新型丙烯酸树脂材料，从而不断克服丙烯酸材料的传统弱点。
- 这些技术的建立使得使用回收的丙烯酸树脂作为无涂层车身面板材料成为可能。通过大幅减少车身涂装过程中产生的二氧化碳排放并促进资源循环，本田将继续朝着2050年实现“三重零排放”的目标迈进。
利用丙烯酸树脂特性的车身面板
- 本田还致力于推广利用丙烯酸树脂特性而无需涂层的设计。
- 采用色度饱和度优异的本体色，借鉴亚克力树脂优异的表面光滑度和着色特性，并有效放置高透明度的荧光亚克力材料，有助于提升设计品质。
- 车身面板成型过程中产生的树脂条纹也被用来表现大理石图案，作为进一步追求丙烯酸树脂独特的设计特征的努力的一部分。
借鉴亚克力树脂特性制成的屏风尾门
- 利用丙烯酸树脂所具有的优异的透明性，将尾门像智能手机屏幕一样形成为一个面板，从而采用了“屏幕式尾门”，并带有尾灯的光等.，从背面传输。
- 尾灯采用Mini LED显示灯，光线从亚克力材质的背面透射出来。
- 显示灯不仅用于灯光照明功能，还可以在停车时显示充电状态，并通过各种图像表达和文字信息与附近其他车辆进行交流，从而为车辆的使用提供了更多可能性。
点评：
Sustaina-C 展示了旨在增强安全性和用户体验的交互式车辆设计的新时代。Sustaina-C 代表了本田对未来的愿景，即乐趣、功能性和环境责任在道路上和谐地融合。这些概念体现了本田致力于重新定义可持续交通的承诺，提供实用的解决方案，与寻求创新且环保的交通选择的具有生态意识的消费者产生共鸣。