在全球范围内实施进一步环保措施的需求日益增加的情况下，本田的目标是帮助实现一个我们可以充分解决环境问题的世界，同时每个人都可以自由地四处走动并以负责任的方式做他们想做的事情，而不是不得不通过应对环境措施来扼杀他们的愿望和活动。SUSTAINA-C同时基于EGO（你想做的事）和ECO（环保）的概念而来。

Sustaina-C 概念车以其独特的外板脱颖而出，该外板采用来自二手尾灯的回收丙烯酸树脂制成。与传统的涂漆面板不同，这些未涂漆的表面不仅可以减少生产过程中的排放，而且还具有出色的耐用性，可抵抗裂缝和天气因素。这种方法反映了本田在保持时尚和环保设计的同时尽量减少资源开采和二氧化碳排放的努力。