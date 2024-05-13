半个多世纪以来，米其林和保时捷一直共同努力突破创新的界限。1月25日发布的新款Macan是这家德国汽车制造商的首款全电动SUV，是保时捷和米其林合作的重大项目之一，自2014年推出以来，它伴随着Macan的所有世代和演变。现在，米其林为这款战略车型推出了三个轮胎系列，以显示信心，巩固米其林作为先驱者和首选原始设备合作伙伴的地位。

这三种轮胎专为新款电动保时捷 Macan设计，可为所有驾驶员、路面和条件提供全面的用途。它们还满足了精确、运动操控的特殊性，而这些正是 Macan 的命脉，Macan 曾经仅采用燃烧动力，现在也采用了全电动。

电动汽车的出现给轮胎行业带来了颠覆。为了满足新款电动保时捷 Macan 雄心勃勃的设计概要，米其林利用了其对电动汽车的专业知识和深入了解。这一壮举是多年研究的成果，也是米其林在世界电动方程式锦标赛八个赛季中开发的技术学习的成果，保时捷自 2019 年以来一直参加该锦标赛。

电动跑车轮胎不仅必须提供与内燃机汽车相同的性能，而且还要满足与自主性和滚动噪声相关的其他挑战。此外，电池重量会增加车辆的总质量，从而导致需求增加并影响轮胎的行驶里程。最后，考虑到电动发动机在零速下提供全扭矩，驾驶性能是另一个关键因素和技术挑战。

米其林在为新款电动保时捷 Macan 开发三种轮胎时考虑了所有这些因素，并尊重保时捷的标志——另一个关键参数：

米其林 Pilot Sport EV NE0



这款米其林夏季轮胎专为这款四轮驱动车辆开发。其内部结构和橡胶的设计旨在提供完美的驾驶性能并承受高功率。米其林 Pilot Sport EV NE0（仅标记为保时捷使用）还利用了米其林在滚动阻力（优化自主性）以及潮湿和干燥路面上的最大抓地力方面的所有专业知识，无论轮胎如何，始终保持最高水平里程。我们还特别强调了滚动噪音，这在电动汽车中更难控制。

米其林 Pilot ALPIN 5 SUV NE0



米其林 Pilot Alpin 5 SUV 冬季轮胎旨在在冬季寒冷、潮湿和冰雪覆盖的道路上提供高安全水平和最佳性能。胎面中的刀槽花纹橡胶块旨在提供更好的驾驶性能并在湿滑条件下控制制动距离。这种性能与这些带有加固侧壁的 SUV 轮胎的坚固性相结合。米其林 PILOT ALPIN 5 SUV NE0 还带有 3PMSF（三峰山雪花）标志，证明其适合冬季使用。

米其林 Pilot Sport A/S 4 NE0



这款全季节轮胎专为高端和运动车辆开发，其性能在夏季和冬季轮胎之间提供了最佳平衡。它在炎热条件下表现良好，当温度低于 7°C/44.6°F 时仍能保持其特性。它可以防止驾驶者在 11 月将汽车车轮更换为冬季轮胎，并在 3 月底再次更换。最后，它为寻求真正冬季轮胎的驾驶员提供了使用灵活性，因为他们在极端条件下驾驶，但也暴露在季节中期的气候变化中。