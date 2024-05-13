又一家东南亚国投机构在“海外新兴市场”继续加码。

动点出海获悉，据媒体援引新加坡主权财富基金GIC首席执行官Lim Chow Kiat发言表示，该机构正在大举押注拉美地区的基础设施建设，并把目光投向其中规模相对较小的科技企业。

据悉，就行业领域而言，GIC会更偏向于发电/输电、电信、交通运输等领域。

Lim表示，目前，在全球范围内，GIC已把其针对基础设施方向投资的12%的部分分配给了拉美地区。其中，巴西和墨西哥成为这里的重中之重。

他在采访中指出，基础设施对GIC来说非常重要，而这对拉美来说也是同样如此——因为有了基础设施，很多经济活动就可以由之展开，并且会产生其他的后续。他强调称，“我们希望该地区为GIC提供更多这样的机会。”

作为背景，这家成立于1981年、负责管理新加坡外汇储备的主权财富基金机构现已将其投资足迹遍布了全球40多个国家和地区。并且最近，GIC也成立了新资金池，从中关注与气候转型相关的基础设施投资机遇。

同时，Lim指出，GIC首先会为“这些年轻的、技术驱动的公司”提供较小的资助，并随着时间的推移而可能扩大这一规模——因为这些企业需要更多的资本来进行发展。而他也补充道，在通过绿色科技施展拳脚方面，巴西拥有的机会足够独特。

据了解，自10年前在南美最大的城市圣保罗设立办事处以来（圣保罗是GIC在拉美的唯一办事处，拥有近25名员工），该机构一直活跃于多个行业。

在巴西，GIC与Iberdrola SA合作，增持了Centrais Eletricas Brasileiras SA的股份以投资发电领域。同时，GIC还收购了当地医疗服务提供商Rede D’Or Sao Luiz SA和金融科技巨头Nu Holdings Ltd 的股份。另一方面，在墨西哥，GIC也投资了该国的收费公路运营商巨头Red de Carreteras de Occidente SAB。

而尽管GIC投入拉美地区的资金近年来有所增加（Lim表示其增幅与该基金的总体发展规模相当），但该地区的份额对GIC来说仍然相对较小。截至去年，其仅占GIC总资产的4%。

目前，GIC并未公布其投资组合的总体规模。但据相关调研机构预测，GIC预计在全球范围内管理着近7690亿美元的资金（其中有近40%的部分位于美国）。