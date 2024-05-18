雷诺集团正与世界知名的自动驾驶专家文远知行开展新的合作，以大规模商业部署具有L4级自动驾驶能力的车辆，即能够在操作定义的域内自行管理驾驶情况，具有远程监控，但没有船上操作员。双方将合作在2024年法国网球公开赛期间（5月26日至6月9日）推出自动驾驶班车服务，在赛事场地和停车场之间穿梭。

2018年，当Alliance Ventures投资刚刚起步的公司文远知行（WeRide）时，它预见到了未来对集体自动驾驶出行的强劲需求。

自此，文远知行已成为自动驾驶汽车的全球标杆，已有超过 700 辆自动驾驶汽车投入使用（其中包括 300 辆小巴），在亚洲、中东和北美行驶了超过 2800 万公里……并且很快将在欧洲推出雷诺集团。

雷诺集团首席技术官 Gilles Le Borgne 表示：“雷诺正在推进其未来的自动驾驶战略。为了实现这一目标，我们正在与自动驾驶领域的全球最佳合作伙伴文远知行进行合作。我们期待与文远知行合作，到2030年推出一系列低排放自动驾驶班车，以满足欧洲各地区日益增长的绿色公共交通需求。”

此次合作，是雷诺集团实现未来自动驾驶战略的重要一步，也是文远知行自动驾驶产品首次亮相欧洲，具有重要里程碑意义。

未来，双方将继续加强合作，扩大合作范围，努力将经过验证、成熟的自动驾驶产品和商业模式引入欧洲市场。