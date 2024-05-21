三星今天宣布与 Arm 合作，共同研究并行数据包处理技术（SIMD, 单指令多数据），这是 6G 移动通信网络关键软件技术之一。

三星研究院计划和 Arm 合作启动开源项目，共同开发和完善并行数据包处理技术。由于这项技术处理的通信数据量巨大，三星与 Arm 的合作旨在大大加快研发进度，以迎接 6G 环境带来的数据激增。

6G 将提供每秒约 1TB 的速度（相当于每秒传输 30 部蓝光电影）。为了处理如此庞大的数据，必须发明新的软件。而这正是三星研究院和 Arm 正在努力解决的问题。

三星研究院高级通信研究中心（ACRC）执行副总裁 Jinguk Jeong 说：

在 6G 通信中，软件技术的重要性与日俱增。创新对于处理由此产生的海量数据至关重要。与 Arm 的技术合作是朝着并行技术革命迈出的重要一步。

Arm 公司高级副总裁兼基础设施业务线总经理穆罕默德·阿瓦德（Mohamed Awad）表示：