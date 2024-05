第四届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2024)于5月22日-25日在澳门举行。BEYOND Expo 2024 以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题,汇聚全球力量、聚焦国际科技进步,成为培育亚洲科技和创新文化的交流平台。BEYOND Expo 2024 以科技为主线,围绕 BEYOND 三大子品牌,呈现独立展区、行业峰会及特色活动等丰富内容,为业界企业和科技爱好者们带来一场前所未有的科技盛宴。

Omate致力于设计和制造可穿戴设备,从4G LTE电信到BLE设备构建了包括智能手表、智能戒指和其他物联网设备的完整产品和服务生态系统。Omate提供完整的硬件和软件解决方案,以及移动应用程序,旨在通过创新的可穿戴即服务(WaaS)和移动解决方案来改变人们的生活,迈向一个更健康、更安全的世界。Omate的使命是通过创新的可穿戴技术和移动解决方案改善健康和安全。Omate 提供多种智能手表,包括 Omate X、Omate Rise 和 Omate Y1。这些手表都配备了各种功能,例如心率监测、睡眠跟踪和 GPS。Omate 的智能手表赢得了多个奖项,包括 2014 年红点设计奖和 2015 年 CES 创新奖。Omate 在澳门 Beyond Expo 上推出了 Omate Crystal,这是世界上第一款采用蓝宝石水晶材质制作的智能戒指。OmateCrystal 以最精密的工艺打造而成,将尖端技术与蓝宝石水晶无与伦比的耐用性和优雅性融为一体。这种优质材料不仅增强了戒指的美感,使其完全透明,而且还确保了其耐刮擦和日常磨损的能力。

华为也带来了众多科技展示,其中最重要的就是 M9。问界M9的内饰是全新一体环宇三联屏设计,直接将科技感拉满,而高档NAPPA真皮、麂皮顶棚与天然白栓实木等材质的运用,则彰显了其豪华品质。此外,该车内饰还提供了多种配色方案,以满足不同消费者的个性化需求。作为华为赋能的旗舰车型,该车在智能科技方面自然也是走在前列。全新HarmonyOS 4智能座舱为用户带来了极致的交互体验,而HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统则让驾驶更加轻松与安全。纯电版车型搭载了前后双电机,其中前电机最大功率可达160kW,后电机最大功率可达230kW,最大功率可达390kW。电池搭载了由宁德时代供应的97.682kWh三元锂电池,使其在CLTC工况下的纯电续航里程能够达到630km。问界M9纯电版还支持800V高压快充技术,充电5分钟即可续航150km,为长途旅行提供了便利。

广汽集团带来了多款车型。主要的亮点是,埃安展示了旗下首款全球战略车型——第二代AION V。第二代AION V集埃安最先进三电技术之大成,通过90.5%的全球领先电驱效率,20000rpm的同级最高电驱转速,同级最小的0.273cd风阻系数,实现了国际宽温域750km长续航,稳定运行温域从-30℃到55℃,空调能耗降低50%。在续航方面,第二代AION V首次把碳化硅应用在主流400V车型平台,不仅效率高,还能适应全球充电桩;采用了全球首创的全极耳叠片技术,配合独创石墨烯快充技术,充电时间缩短60%,15分钟补能370km。此外,“昊铂”Hyper SSR纯电超跑,只需1.9秒便能从静止加速至每小时100公里,是中国第一款市售电动超级跑车。起价128.6万人民币。Aion Hyper SSR的最高时速为155英里(250公里),其75kWh电池充满电后可行驶314英里(506公里)。Aion Hyper SSR电动超跑搭载了上掀式车门、主动式后导流尾翼,以及全碳纤维车身钣件。座舱内搭载了通风/加热座椅、14.6寸娱乐资讯触控屏幕、8.9寸数字仪表显示系统以及方形方向盘。

作为国际领先的人工智能企业,深圳元戎启行科技有限公司以“打造物理世界的通用人工智能”为使命,推动高阶智能驾驶量产上路。 元戎启行拥有深厚的技术储备及丰富的行业经验,长期投入前沿技术研发。元戎启行已与多家车企达成智能驾驶汽车量产合作,搭载端到端模型的多款量产车型将于2024年陆续推向消费者市场。随着数据的积累及技术的迭代,元戎启行将引领人工智能行业快速发展,最终打造物理世界的通用人工智能,为人类带来全新生产力。

Oclean设计和制造高端预防口腔保健设备,并拥有30多个国际奖项和300多项专利。Oclean会根据年龄、性别、饮食习惯等为使用者推荐刷牙计划。人们可以定制自己的刷牙计划,从而完全个性化智能牙刷。每次刷牙后生成的评分会给使用者反馈,帮助使用者了解可以改进的地方。现场包括智能声波电动牙刷、冲牙器、牙齿美白仪、口气牙菌斑检测仪、口腔扫描仪等产品。亮点包括旗舰款 「X Pro Digital 智能音波电动牙刷」,运转声音低于 37 分贝的「Air 2T 超静音电动牙刷」及可提供180天的长效续航力的「Flow 音波电动牙刷」。

科兴生物科技有限公司是一家领先的生物制药公司,专注于人类传染病疫苗的研发、生产和商业化。科兴以“为消除人类疾病提供疫苗”为使命,开发了针对甲型肝炎、季节性流感、肺炎球菌病、脊髓灰质炎、水痘、流行性腮腺炎等传统流行病疫苗的全面产品组合。深圳北辰生物科技拥有一支世界一流的研发团队,他们精通生物信息学、宏基因组学和分子生物学,均来自全球顶尖大学。利用天然微生物的力量应对抗生素耐药性等关键挑战。与大学、医院和企业合作,为农业、医药和新兴消费市场提供解决方案,开发噬菌体、酶和微生物产品。

同时,现场还包括数字医疗及人工智能赋能医疗企业,可以看到创新药物研发机构,尤其是肿瘤、糖尿病等细分领域、CRO企业、专注前沿技术(如mRNA疫苗,CAR-T细胞免疫疗法,人工智能辅助药物研发等)的初创/成长型企业。医疗器械及诊断企业,如CT设备、手术机器人、基因测序、体外诊断等。探索康养市场和科技创新的产品,如智慧养老机器人,智能康复辅具,健康监测智能家居,智慧养老社区等,天然药和中医药企业。

智平方科技 (Al2 Robotics) 引领通往AGI时代智能终端的未来航向,作为一家专注自研多模态感知与交互大模型的创新企业,公司致力于研发超越传统界限的原生智能终端解决方案,让智能终端更完美地感知世界、与人交互、完成任务,并提供全方位可适应多元化场景与需求的机器人服务,推动智能科技从数字世界迈进物理世界。

沃飞长空是一家以低空出行为核心的科技公司,是吉利科技集团旗下聚焦垂直起降、新能源动力与智能驾驶的新通航企业。秉承“创造可信赖、可持续的美好低空出行”的使命,沃飞长空围绕eVTOL(电动载人飞行器)不断创新,旗下AE200和VoloCity低空载人飞行器的工程研发与商业应用正加速进行中,致力于让低空出行惠及每一个人。而现场我们看到的是AE200,它是坚持正向研发与严格适航的5-6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器(eVTOL)/飞行汽车,以安全、环保、经济、舒适为设计目标,更大载重和航程可满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。