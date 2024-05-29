动点科技获悉，5月29日，亚马逊云科技中国峰会在上海召开。峰会期间，亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松全面阐述了亚马逊云科技如何利用在算力、模型、以及应用层面丰富的产品和服务，成为企业构建和应用生成式AI的首选。

在生成式AI应用实际落地过程中，亚马逊云科技认为有五个要素尤其值得企业关注，包括，业务场景的选择、模型的选择、是否能够结合企业自身的私有数据进行模型的定制、是否符合负责任的AI的原则、以及对应用进行持续提升的能力。

这次峰会上，亚马逊云科技推出“亚马逊云科技生成式AI合作伙伴计划”。该计划旨在助力企业更快地应用生成式AI，打造“人工智能+”时代的竞争优势。亚马逊云科技将联合生成式AI领域顶尖的3+1类合作伙伴，为企业提供全方位的模型、工具、应用和集成服务。

在中国，亚马逊云科技针对汽车、制造、生命科学、零售电商、媒体娱乐、游戏、软件服务、金融八个行业组建了专门的行业团队，并宣布推出“亚马逊云科技行业合作伙伴计划”，针对八个重点行业重点场景下的客户痛点和需求，联手打造和推广基于云的新一代行业解决方案

在此次峰会上，亚马逊云科技还宣布推出“亚马逊云科技安全合作伙伴计划”，携手安全合作伙伴共同为客户提供更广泛的安全解决方案选择，包括亚马逊云科技自身完善的安全与合规产品，以及来自合作伙伴的多样化安全解决方案，满足企业不同的需求。