据路透社报道，增强现实（AR）初创公司 Magic Leap 宣布与 Google 建立战略技术合作伙伴关系。Google 发言人证实了这一消息。

声明称，双方的合作将把 Magic Leap 在光学和设备制造方面的专长与 Google 的技术平台结合起来。Google 是 Magic Leap 的投资者之一，后者的大部分股权由沙特公共投资基金持有。

这并不是 Google 第一次涉足 AR 领域。也许很多人还记得 Google Glass，尽管 Google 在智能眼镜方面的这次尝试褒贬不一，但此次携手 Magic Leap 再次进军 AR 领域表明了他们的决心。这清楚地表明，Google 正计划利用 Magic Leap 强大的硬件实力和他们自己的软件专业知识，探索 AR 更广阔的可能性。

此次合作对双方都将带来巨大的收益。对于 Magic Leap 来说，与 Google 这样的大型科技公司合作，可以将他们的 AR 技术推向更广阔的市场。对 Google 而言，这是一个在 AR 领域重新定义其地位的机会。

不过，目前 Magic Leap 和 Google 均拒绝透露此次合作是否有望推出消费级 AR 设备。