动点出海获悉，据彭博社报道指出，TikTok母公司字节跳动将于近期对其印尼电商部门TikTok Shop（印尼）展开裁员动作，涉及近450名员工。

彭博社援引知情人士消息称，本次为自TikTok Shop（印尼）与Tokopedia合并以来的首次裁员，最早可能在本月进行，其裁员规模约占员工总数的9%。不过，该人士也表示，本次的裁员最终数字仍在讨论中，后续可能会随情况变化而波动。

根据报道，本次裁员将主要影响TikTok Shop（印尼）的广告和运营团队，旨在消除两家公司合并后产生的重复职位。并且彭博社也指出，此次裁员也表明，字节跳动也正在寻求对其印尼电商业务全面改革以消减成本。

目前，字节跳动方面并未对此消息置评。

作为TikTok的电商业务TikTok Shop的最大市场地区——在TikTok Shop于22年达成的44亿美元总GMV中有近25亿美元的部分来自印尼，TikTok Shop曾于去年9月底时因当地针对社交媒体平台的直接交易行为禁令而一度下线。

随后，为了摆脱禁令的影响，TikTok Shop斥资8.4 亿美元收购了GoTo电商子公司Tokopedia的75.01%股份，将其印尼电商业务与Tokopedia相合并（共同归于PT Tokopedia实体之下，而TikTok会持有该实体的部分股权），这一下线也于去年12月12日得到了恢复。