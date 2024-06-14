苹果 iOS / iPadOS 18 系统引入了“人声快捷键”（Vocal Shortcuts）功能，即便 iPhone、iPad 处于锁屏状态下，也能响应你的语音命令。

苹果官方对“人声快捷键”的介绍如下：iPhone 和 iPad 用户可以通过人声快捷键，为 Siri 添加自定义话语，从而启动快捷方式并完成复杂任务。

设置

iPhone 升级 iOS 18 Beta 1、iPad 升级 iPadOS 18 Beta 1 之后，启用“人声快捷键”步骤非常简单：

打开设置应用

打开辅助功能，进入“人声快捷键”

点击“设置人声快捷键”

操作

启用该功能后，您可以通过以下操作创建第一个“人声快捷键”：

选择要执行的操作

定义自定义触发短语

把这句话大声说三遍

正如设置中的功能描述所证实的那样，“人声快捷键”的所有处理过程完全在设备上本地运行。用户配置好“人声快捷键”之后，iPhone、iPad 即便是在锁屏状态下，用户只需要喊出特定的触发短语，就能执行指定的操作。

“人声快捷键”的特别之处在于不需要先调用 Siri，只需说出你预设的词语，就会触发相应的操作。

“人声快捷键”支持的操作如下：