动点出海综合外媒报道获悉，越南国会下属的财政-预算委员会正提议对该国国内的Shopee、Lazada、Tiki、TikTok等电商平台中的进口商品征收增值税。

作为背景，该媒体指出，据越南邮政通信集团（VNPT）的统计数据，去年3月份期间，平均每天有近四百万到五百万份订单被从中国运往越南——其中，每份电商订单的客单价在10万越南盾（3.9美元或28.5人民币）至30万越南盾（11.7美元或85.5人民币）之间。并且媒体也进一步表示，上述电商平台上的日均流通商品价值可达4500万至6300万美元。

另一方面，再作为此次征税提议的政策背景，据悉，现阶段，越南对通过快递服务配送的价值低于100万越南盾的进口商品免征进口税和增值税。

而作为本次提议的出发点，委员会表示，往常，越南向国内进口的低价电商订单数量相对较少，对其免征增值税不会为税收收入带来明显影响。不过，随着当下跨境电商的蓬勃发展，这一数量得到大幅增加。再加上已经有许多国家取消了对低价进口商品的增值税豁免规定、以此确保征税收入并在本土商品和进口商品之间营造公平的商业环境，媒体称，委员会认为，可以参照其他已经采取征税的国家，从中提升税收收入。

在东南亚，泰国和菲律宾已经为相应的进口商品赋予了增值税规定。据了解，自今年5月起，泰国规定通过邮政服务运送的所有进口商品均需缴纳7%的增值税。同时，菲律宾也已对所有价值超过200美元的进口商品征收增值税和关税。

此外，在印尼，如本栏目在去年指出，为了保护印尼本地的中小微企业，印尼贸易部已寻求对该国电商平台的商品进行进口限制，禁止外国商家在电商平台中销售价格低于100美元的商品（等同于对在当地提供服务的电商平台中低于100美元的进口商品设置禁令）。

回到本次越南的相关提案。目前，该提案已提交越南国会，后续进展尚待确认中。

根据此前的一份报告预估，23年期间，越南电商市场的GMV规模为160亿美元。作为对比，该数字在21年时为110亿美元。而基于越南当下不断加速的数字互联网进程，报告预测，到25年，这一数字可到达240亿美元，实现22%的复合年增长率（自23年起计算）、并且这一数字有望在2030年时最高达到600亿美元。