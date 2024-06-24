据彭博社报道，备受期待的“苹果眼镜”（Apple Glass）可能还需要数年时间才能问世。

此前发布的 Apple Vision Pro 标志着苹果进军混合现实设备领域迈出了重要一步。然而，人们一直期待着苹果能够推出更轻便、功能更强大的增强现实智能眼镜。虽然据悉苹果仍在研发之中，但该产品可能不会很快上市。

彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果已重新致力于开发智能眼镜，但目前还处于非常早期的研发阶段。苹果计划推出重量轻巧的智能眼镜，能够提供增强现实（AR）功能。

一些猜测认为苹果将在未来几年内发布智能眼镜，最早可能在 2026 年或 2027 年上市。但古尔曼认为，这一说法过于乐观。他表示，他采访过的苹果公司内部人士没有人认为智能眼镜会在几年内发布。古尔曼指出，苹果的“视觉产品团队”拥有数千名员工并且仍在招人，这表明他们可能还需要几年时间来完善这款 AR 眼镜的实用性。

关于苹果 AR 智能眼镜的传闻几乎与头戴式设备的一样长，已经有五年之久。

“苹果眼镜”概念是打造一款类似于普通眼镜的设备，重量和体积几乎接近。用户可以像普通眼镜一样佩戴它，同时还能在视野中看到额外的 AR 元素。

与目前的头戴式设备相比，开发这样的产品要困难得多。除了重量问题之外，苹果还需要攻克一项难题，即如何在不遮挡用户视线的情况下实现增强现实功能。