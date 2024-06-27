动点出海获悉，泰国金融科技公司Ascend Money宣布，已于近期获得了一笔1.95亿美元的投资。

据了解，这笔投资由三菱日联金融（MUFG）和当地机构Finnoventure Private Equity Trust I Fund提供。根据声明，这笔投资将用于推进Ascend Money向欠服务消费者及中小型企业提供普惠金融服务。

Ascend Money成立于2013年（隶属于Ascend Group，是泰国正大集团旗下金融科技部门），致力于为东南亚七国（泰国、柬埔寨、缅甸、越南、菲律宾、印尼和马来西亚）提供支付和金融服务。据介绍，其TrueMoney平台拥有包括电子支付、贷款、先买后付 (BNPL)、投资、保险等在内的一系列金融解决方案。

在市场表现方面，据悉，Ascend Money在泰国共有3000万活跃用户。而根据Ascend Money官网数据显示，公司已处理超140亿美元的交易，其金融服务代理网络超8万8千人（代理人的主要职责是帮助无银行账户的用户完成代理交易）。

值得一提的是，2021年时，在正大集团领投、Bow Wave Capital Management和蚂蚁集团参投下（正大和蚂蚁均为其主要股东），Ascend Money通过一笔1.5亿美元规模的C轮融资使估值达到15亿美元，成为泰国首家金融科技独角兽企业。