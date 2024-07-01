动点出海获悉，总部位于印尼的太阳能发电解决方案初创公司Xurya日前宣布，已于近期获得了一笔5500万美元的融资。在加上这笔融资后，Xurya所获得的融资总额也达到了超9000万美元。

据介绍，本次融资由挪威气候投资基金领投，Swedfund、Clime Capital、British International Investment以及AC Ventures参投。根据声明，这笔新资金将帮助Xurya提高全球竞争力。

Xurya成立于2018年，主要业务方向为通过租赁模式为企业在其商业/工业建筑的房顶部署太阳能发电设施，以帮助其获得额外的电力能源。此外，Xurya也会对这些租赁方提供设备的安装、运营以及相关的维护保养服务。

值得一提的是，作为Xurya的主打特点，该公司自称为印尼首家提供无初始成本的屋顶太阳能服务租赁提供商。此外，Xurya也强调，自身也为印尼第一家利用物联网技术进行远程太阳能服务运营的公司。

在市场表现方面，据悉，目前，Xurya已在印尼各地创建了170多个太阳能项目，其太阳能系统每年可减少15.2万吨二氧化碳排放，并创造超1600个绿色就业岗位。而通过本次新的注资，Xurya预计，接下来每年可再减少37万吨的二氧化碳排放。

再作为印尼太阳能发电科创领域在近年来不断发展的背景之一，作为世界上最大的群岛国家，印尼也是最容易受到气候变化负面影响的国家之一。因此，为了应对这一风险，印尼政府制定了到2060年实现净零排放的路线图，并在其中规划了增加太阳能等可再生能源在国家能源结构中比重的举措。

而从这一点出发，此前，印尼相关部门曾指出，到2025年，该国的目标是将新能源和可再生能源的组合占比提升至总生产能源比例的23%，并希望将这一数字在2050年时提升至31%。