动点科技获悉，7月3日，摩尔线程宣布其AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案从当前的千卡级别大幅扩展至万卡规模。

在集群计算性能方面，全新一代夸娥智算集群实现单集群规模超万卡，浮点运算能力达到10Exa-Flops，大幅提升单集群计算性能，能够为万亿参数级别大模型训练提供坚实算力基础。在集群稳定性方面，摩尔线程夸娥万卡集群平均无故障运行时间超过15天，最长可实现大模型稳定训练30天以上，周均训练有效率在99%以上。

MFU是评估大模型训练效率的通用指标，可以直接反应端到端的集群训练效率。夸娥万卡集群在系统软件、框架、算法等层面一系列优化，实现大模型的高效率训练，MFU最高可达到60%。

夸娥万卡集群是一个通用加速计算平台，计算能力为通用场景设计，可加速LLM、MoE、多模态、Mamba等不同架构、不同模态的大模型。同时，基于高效易用的MUSA编程语言、完整兼容CUDA能力和自动化迁移工具Musify，加速新模型“Day0”级迁移，实现生态适配“Instant On”，助力客户业务快速上线。

此外，摩尔线程联合中国移动通讯集团青海有限公司、中国联通青海公司、北京德道信科集团、中国能源建设股份有限公司总承包公司、桂林华崛大数据科技有限公司（排名不分先后）分别就三个万卡集群项目进行了战略签约，多方聚力共同构建国产GPU集群。