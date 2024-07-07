科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.07.01-2024.07.07）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对位于赤道沿线的东南亚诸国来说，太阳能是一种相对丰富的能源资源。随着近年来全球碳减排目标的愈发迫切，自然而然的，这一能源也正承载起越来越多的目光。

如我们所见，在资本市场更为保守的2024年，本周，一家名为Xurya的印尼太阳能发电服务租赁商宣布获得了一笔5500万美元的融资。而作为对比，今年上半年期间，东南亚科技领域初创公司“仅”筹集到了16亿美元规模的资金。由此，不难发现Xurya获得了怎样的重视。

当然，相比于Xurya为科创领域带来了怎样的信心，它所代表的太阳能发电领域正在经历怎样的历程可能更为值得外界关注。

以Xurya所在的印尼为例：尽管当地太阳能资源相对富饶，得益于其国内煤炭能源的低廉成本（或者说对煤炭发电能源的依赖——印尼曾是世界上最大的动力煤出口国），太阳能往往很难与其展开竞争。相应的，在22年时，印尼也是G20国家中太阳能安装量最少的国家。

但这一局面也在得到改善。随着太阳能光伏等太阳能发电基础设施成本的日益下降（有数据指出，08年至20年期间，印尼太阳能电池板的价格已从4.12美元/瓦降至0.17美元/瓦，折合为0.04美元/千瓦时，已低于当时0.05-0.07美元/千瓦时的煤炭能源成本）以及当地政商领域的大力投入，印尼的太阳能发电领域也在不断走向正轨。

根据一份数据，截至23年上半年，印尼太阳能总发电量已达超322兆瓦、在过去10年中增长了800%以上。同时，在去年11月，印尼也正式启用了其东南亚最大、全球第三大的浮动太阳能发电厂，容量达145兆瓦、并可在未来将总容量扩展至1000兆瓦。

不过，对印尼来说，这里仍需要更多投入和努力。此前，印尼政府制定了到2060年实现净零排放的路线图，并在规划了增加太阳能等可再生能源在国家能源结构中比重的举措。在这一目标下，印尼表示，到2025年，该国的目标是将新能源和可再生能源的组合占比提升至总生产能源比例的23%。而现实情况是，22年期间，可再生能源在印尼能源结构中仅占12.3%。对此，印尼总统佐科·维多多 (Joko Widodo) 曾表示，其2025目标或无法实现。不过他也强调，“这并不容易···但我们的承诺是继续努力，实现我们承诺的目标。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

东南亚四国与印度计划启动即时跨境零售支付平台：国际清算银行（BIS）日前表示，印度与马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾央行正在合作启动即时跨境零售支付平台。

据介绍，这一项目的目标是将各国的即时数字支付系统作为“Nexus项目（Project Nexus）”的一部分进行连接——其中，“Nexus项目”隶属于BIS创新中心，旨在通过其在全球范围内连接多国的即时支付系统 (IPS) 来强化跨境支付。

比亚迪官宣第 800 万辆新能源汽车 7 月 4 日下线，泰国工厂同日竣工：比亚迪宣布，将于 7 月 4 日 11:30 举行比亚迪泰国工厂竣工暨第 800 万辆新能源汽车下线仪式。比亚迪表示，该公司的新能源汽车足迹遍布全球 80 多个国家和地区，比亚迪迈入全球化新征程。

现代和LG新能源在印尼启用其首家电池工厂：据了解，该工厂位于西爪哇省，于21年宣布成立，年产能为10GWh。据印尼相关官员表示，该工厂每年生产的电池足以为5万辆电动汽车提供动力。

根据报道，这一工厂的价值达11亿美元，而该电池工厂也隶属于现代汽车和LGES此前于2020年承诺的将对印尼投资高达98亿美元金额以发展电动汽车供应链的部分体现。

越南超越印度成为全球第二大手机出口国，仅次于中国：据越南青年报报道，越南统计总局报告显示，2024 年前 5 个月，越南有 4 大类商品出口金额超过 100 亿美元。其中，计算机、电子产品及零部件出口金额达 270.1 亿美元，同比增长 31.6%；各类手机及零部件出口达 224 亿美元，同比增长逾 11%。越南已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国、第五大计算机出口国。

泰国充电联盟成立，广汽埃安等 18 家汽车充电桩运营商参与：7 月 3 日，由泰国电动汽车协会组织，18 家充电桩运营商联合参与的泰国充电联盟正式成立，广汽埃安参与签约仪式并签署了合作谅解备忘录。泰国政府制定了在 2035 年之前，泰国将大力推进电动汽车发展的目标。广汽埃安表示将在泰国建设超级充电网络，打造大曼谷区 15 公里半径充电网络，2024 年计划建成 25 座充电站，至 2028 年规划在全泰 100 城建成 200 座 1000 桩超级充电网络。

创三年来最低水平，东南亚金融科技初创公司今年上半年融资额同比下跌25%：据Tracxn日前发布的一份报告指出，今年上半年期间，东南亚金融科技领域初创公司所获得的融资额为8.99亿美元，较上年同期的12亿美元下降25%。同时，报告也表示，与去年下半年的13亿美元总额相比，这一时期也呈现出了31%的降幅。

投融资

屋顶太阳能发电服务租赁商Xurya获得5500万美元融资：Xurya成立于2018年，主要业务方向为通过租赁模式为企业在其商业/工业建筑的房顶部署太阳能发电设施，以帮助其获得额外的电力能源。此外，Xurya也会对这些租赁方提供设备的安装、运营以及相关的维护保养服务。

农业科技平台Elevarm获得100万美元投资：Elevarm成立于2022年，主要通过其平台对农户群体（尤其是小规模农户）提供土壤检测、肥料供应、农业融资、农业知识学习、农产品交易等在内的一系列农业服务解决方案。

活动

Road to BEYOND｜探索东南亚新兴市场的黄金机遇：随着全球化的不断深入，出海已成为企业拓展业务、寻求新增长点的重要战略。东南亚，这个充满活力与潜力的新兴市场，无疑是众多出海企业的理想之地。为帮助国内企业更好地了解和进入这一新兴市场，BEYOND Expo特别策划了“探索东南亚新兴市场 – Road to BEYOND”活动，诚挚邀请国内有志于出海拓展的企业共同参与，共绘东南亚商业新篇章。