动点出海获悉，总部位于新加坡的先进制造服务提供商Hi-P International Pte. Ltd. (Hi-P，赫比国际)已于近期获得了一笔1亿新元的投资。

据了解，这笔投资由淡马锡旗下投资机构65 Equity Partners提供（通过Local Enterprise Fund——该基金与新加坡政府联合设立，规模达10亿新元，并由新加坡贸工部牵头，其目标是培养新加坡领军企业）。

根据声明，Hi-P将与65 Equity Partners合作制定新的战略重心及领导层继任计划，从而加速增长并实现可持续发展。其中，Hi-P还将利用65 Equity Partners的庞大网络来加强其董事会以推进上市规划。同时，65 Equity Partners也将在Hi-P董事会占有一席之地，并在实现这些计划中发挥积极作用。

Hi-P成立于1980年，主要为跨国客户群提供先进制造&生产以及装配、测试和包装服务。据悉，其客户包括亚马逊、苹果、高露洁棕榄、戴森、胡椒博士、罗技、Meta、宝洁、希捷、特斯拉等消费电子、电商和电动汽车领域的企业。

在市场表现方面，据介绍，自 21年私有化并从新加坡交易所退市以来，Hi-P实现了健康增长，其收入从当年的16亿新元有望在今年（24年）增长到超20亿新加坡元。而在地域方面，目前，在新加坡之外，Hi-P也已将其生产业务扩展到菲律宾、马来西亚、越南和印度。