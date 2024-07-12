同其他东南亚国家一样，在菲律宾，路边小店（在当地被称为sari-sari store，是当地中小微企业的常见形式。这些商店在印尼则被称为warung）是当地经济中的一种独特但又重要的构成。

有数据指出，现阶段，sari-sari store占据了菲律宾商业机构的99.5%的比例，并成为了94%菲律宾人日常必需品的主要来源地。不过，在这些规模超百万家的杂货店铺中，多数商店并未能积极参与进菲律宾的数字化转型进程。因此，一家名为Packworks的初创公司希望能够通过自身缓解这一难题。

据悉，总部位于菲律宾的B2B零售SaaS平台Packworks日前宣布，已经获得了由当地政府提供的一笔350万比索（约合43.4万人民币）的资金。

据介绍，这笔资金的具体提供方为菲律宾科技部旗下PCIEERD下设的SGF创业资助项目，将主要用于帮助Packworks开发一款由机器学习技术驱动的精准营销模型，从而为杂货店铺提供定制化的畅销商品推荐以及来自Packworks快消品合作伙伴的促销活动。

Packworks由Ibba Bernardo和Bing Tan创立于2018年，是菲律宾的一家企业管理一体化解决方案供应商，主要为包含sari-sari store在内的杂货店铺提供B2B快销品市场平台，并同时为这些店铺提供库存管理工具和消费数据分析工具，从而帮助其更好面对自身所经常遇到的来自财务管理、客户洞察以及业务促销方面的挑战。

在市场表现方面，在Packworks于22年完成的200万美元种子轮融资时，该公司曾表示，其服务的店铺数量已从19年的仅220家在21年激增到13万家，且GMV在此期间也从40万美元提升到1.39亿美元。而根据Packworks官网当前的说法，公司所覆盖的商家现已达到超20万家。

回到本次注资。根据声明，新规划的营销服务将在Packworks旗下的Sari.PH Pro应用中推出，预计将得到超27万家菲律宾杂货店铺的使用。