科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾上周(2021.09.13-2021.09.19)我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在印尼,Warung 是一道独特的风景线。

数据指出,Warung——这种规模类似于我国街边杂货摊点的印尼百货商品夫妻小店在当地的数量达到了 6300 万至 6400 万家之多。作为结果,对这个人口达 2.7 亿的国度而言,warung 为印尼贡献了超 60% 的 GDP 和近 97% 的劳动力。

于此,从这一庞大的规模中不难发现,Warung 几乎已经成为了印尼零售行业的象征,并且也在该国经济中发挥着至关重要的作用。然而这时问题也就随之而来,在印尼不断加速的数字化进程之下,这些广布于当地周边偏远地区的街边小店也成为了这一目标中的瓶颈所在。

如上周的文章《巨头兴起下,印尼电商路在何方?》指出,在日常售卖的过程中,“warung” 们甚至会需要临时关店,在消耗数小时不等取完货后才能来接着售卖,并且这种情况往往会在一天内多次发生。

这不仅在很大的程度上影响了商家的销售效率,对消费者而言,它同样带来了不小的负面体验。尤其是在数字经济不断普及的当下——尽管印尼的电商市场在零售总额中的占比仅为 10%,但对该国占比达一半左右的互联网用户来说,当他们已经接触到了数字支付或者电商物流供应体系这样便捷的消费体验后,他们显然也会对早日融入日常生活的 “warungs” 抱有同样的期待、并且也需要实现这种期待。

当然,现阶段,我们在印尼已经能看到一些如 Ula 这样的初创企业正在帮助 “warungs” 们解决效率和成本上的问题。当然,也有一些像 “Majoo” 这类的 “线下版 Shopify” 在帮助 “warungs” 实现在线开店。而随着 “warungs” 的数字化/电商化转型逐渐受到更多企业或者机构的关注,从 “warungs” 开始,接下来,我们也将能去更好的重新认识这个国度。

好了话不多说,让我们进入本次正题。

微软证实将投资 Oyo,共同研发旅游、酒店产品:据外媒报道,微软已和 Oyo 达成 “多年战略性联盟” 合作,将共同研发下一代旅游、酒店产品及科技,这也恰好证实了本栏目此前的报道。

微软在声明中表示,已经对 Oyo 进行了战略性股权投资,只不过并未透露具体金额。但上个月的一份监管文件显示,微软向 Oyo 投资了 500 万美元,助后者估值超过 96 亿美元。

双方提到,Oyo 将把重心转向微软 Azure,以满足自己对云计算的需求,并与微软合作,研究解决方案,让经营中小型酒店和商店的商家受益。除此之外,Oyo 还将在平台上开发智能客房服务,例如为顾客提供高级定制客房体验,其中包括通过使用微软 Azure 物联网,线上登记顾客抵离情况,让后者可自行入住,以及提供 self-KYC(self-Know Your Customer)、LoT 智能锁和线上虚拟服务。

印度二手车平台 Cars24 成功筹集 2.59 亿美元,腾讯等参投:据外媒报道,印度二手车平台Cars24已经成功筹集 2.59 亿美元,估值将达到 17.2 亿至 17.5 亿美元。此次融资共有 DST Asia、腾讯和 Alpha Wave Incubation 等 8 位投资者参投,其中腾讯通过 Zennis Capital BV 注入 7500 万美元,截止至目前为止,腾讯已拥有 Cars24 4.5% 的股份。

Cars24 由 Vikram Chopra、Mehul Agrawal、Ruchit Agarwal 和 Gajendra Jangid 于 2015 年成立,通过在自家工厂将汽车重新装修后,用 AI 算法定价,然后在平台上售卖。其业务遍及印度 400 多个城市,每月汽车成交量达到 18000 辆左右。除售卖二手汽车外,该平台还于去年开拓了摩托车和电动车业务。

Cars24 在去年获得 2 亿美元投资后,成功晋级为独角兽,是印度二手车市场的第一个独角兽公司。此外,本栏目还曾在上月指出该公司即将完成一轮规模为 3.5 亿美元左右的融资,由软银参投。

对话 Twitter:现实世界外的 “第二屏” 中,出海品牌如何更好与消费者展开沟通:根据 Twitter 提供的数据,2020 年 Twitter 上的可货币化每日活跃用户数(mDAU)对比 2018 年增长了 3 倍。在最近公布的 Twitter 2021 财年第二季度财报里,其总体 mDAU 已经超过了 2 亿。另一方面,Twitter 指出,在用户规模的大幅提升下,与 19 年相比,Twitter 的 2020 年总推文互动量也呈现了 38% 的增长。其中,Twitter 用户的视频观看时长同比增幅达到 34%,并且有超过三分之二的人在 Twitter 上通过视频进行交互、讨论和互动,这也在很大程度上打破了外界对 Twitter 上只有文字或者图片传播的认知误区。

因此,在面对 Twitter 这片 “蓝海” 时,无论是就目标用户定位还是内容切入方向而言,现阶段,出海品牌都需要对自身的营销策略进行更加细致正确的思考。Twitter 大中华区科技与汽车行业业务经理王更在近日的 Twitter 中国区媒体分享会上分享道,以用户特点为例,很多时候,用户在访问其他社交平台时的心态是 look at me(看我),即会把自己打扮得漂漂亮亮的,然后把图晒到网上,呈现出自己的完美状态。但对于 Twitter 来说,它更多的是 look at this(看这里),吸引大家去看正在发生的事情:你有听说这个事发生吗?或者是你知道这样一个事情正在被讨论吗?而不是单纯地 look at me。

达成 12 亿美元退出价值后,东南亚正在成长为一片怎样的投资目的地?:根据祥峰投资(Vertex Ventures)东南亚及印度地区管理合伙人 Ben Mathias 所提供的数据,到目前为止,东南亚初创生态领域在今年已经实现了 12 亿美元规模的退出价值。相比之下,2020 年全年为 20 亿美元。因此,在他看来,这是一个非常明显的信号——东南亚正在成为一片更加闪耀的投资目的地。

Matthias 在另类资产调研机构 Preqin 于近日所举办的 “东南亚另类资产网络研讨会”(Alternative Assets in Southeast Asia Webinar)上表示,“现在,大量资本正在向东南亚涌入。仅在今年这里就达成了 377 笔交易,总交易规模超过 100 亿美元。”

印尼金融科技公司 Pluang 完成 5500 万美元规模融资:该公司的此轮融资为 B 轮,属于超额认购,由 Square Peg 领投,除 Go-Ventures 等主要投资者外,还有 SIG 和 UOB Venture Management 等作为新投资者参投。在此之前,Pluang 还曾在 2019 年进行了 A 轮融资,共筹集到 300 万美元。

Pluang 由 Claudia Kolonas、Iwan Tjam 和 Richard Chua 在 2019 年成立,已有 300 万注册用户。其主要业务是让印尼散户有机会投资黄金、股票、共同基金及加密货币,并指导客户如何做长期投资并从中获利。值得一提的是,该公司还同 Gojek 和 Bukalapak 等多个大公司有合作。

印度金融科技独角兽 Groww 或正以 30 亿美元估值寻求新一轮融资:据外媒援引知情人士报道,印度金融科技初创公司 Groww 正在以 30 亿美元的估值进行一轮融资谈判。知情人士透露,本次谈判的融资规模约为 2.5 亿美元,目前谈判正处于后期阶段,并预计将于未来几周内结束。

消息指出,老虎基金(也是其现有投资者兼独角兽轮领投方)、Coatue、TCV 三者(这三者也是印度创投界的常客)已就领投或联合领投此轮融资展开了对话,而 Insight Partners 等机构也对此表示出了参与兴趣。

成立于 2017 年的 Groww 是一家旨在帮助印度当地千禧一代参与到公募基金及股票市场的投资平台。据了解,Groww 在去年 9 月份 C 轮融资时的估值为 2.5 亿美元,但这一数字到了今年 4 月份就突破了 10 亿,使得该公司进入了印度的独角兽俱乐部。

新加坡、印度宣布将打通双方官方快捷支付系统,实现实时低成本跨境转账:新加坡金融管理局(MAS)和印度储备银行在本周二宣布,计划在 2022 年 7 月份之前打通新加坡的快捷支付平台 PayNow 和印度的统一支付接口 UPI(亦即当地的官方快捷支付系统)之间的连接。

据悉,在 PayNow-UPI 这一项目实现后,其中任一系统的用户可以在无需第三方平台的介入下于两地银行账户之间进行实时、低成本的跨境转账。

Canva 获 2 亿美元融资,估值达 400 亿美元:据悉,在线设计平台 Canva 已于近日宣布获得 2 亿美元融资。融资后,Canva 的估值达到 400 亿美元,相比其上一轮于今年 4 月份完成 7100 万美元融资时的 150 亿美元估值增长近两倍。此外,Canva 曾在去年 6 月份时完成一笔 6000 万美元融资,当时该公司的估值为 60 亿美元。

Canva 于 2013 年在澳大利亚推出,是一个主打零门槛的在线设计平台,用户可以在 Canva 上进行从幻灯演示(通俗来说即 PPT)到宣传图片等几乎所有的平面设计。针对用户端,该平台主打免费增值模式,其基本功能不收取任何费用。此外,Canva 也面向商业和企业级客户提供服务,目前已被万豪国际、Salesforce、PayPal、华纳集团等大型企业所使用。值得一提的是,该公司也曾于 2019 年收购了 Pexels 和 Pixabay 这两家全球大型免费图库,以丰富其设计素材库。

印尼金融科技公司 Xendit 获老虎基金领投 1.5 亿美元,晋升为独角兽企业:Xendit 由 Moses Lo 和 Tessa Wijaya 于 2015 年成立,主要业务是为来自印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家和地区的公司提供支付方案,简化支付程序,丰富支付方式。值得一提的是,虽然 Xendit 在去年年底才进军菲律宾市场,但现已是该地区规模最大的支付平台。此外,Xendit 还在今年 7 月对其菲律宾同行 Dragonpay 做了战略投资。

Xendit 早在 2015 便入选 Y Combinator 创业孵化营,是印尼第一家进入 YC 孵化营的科技初创公司,而且在 YC 发布的孵化企业估值前 100 强中,Xendit 是东南亚初创公司中排名最高的企业。

巨头兴起下,印尼电商路在何方?:近期以来,印尼电商巨头们的 IPO 热潮正在不断兴起。考虑到 Shopee、Tokopedia、Bukalapak 和 Lazada 们的体量规模,这一领域中机遇似乎所剩无几。

然而,尽管该地区网购行为在疫情的推动下呈现出了加速增长趋势,我们粗略预估,印尼电商市场规模在当地零售总额中的占比仅为 10% 左右。这意味着,与中国等电商更加发达的市场地区相比(中国的电商渗透率约为 25%),这里仍有着很大的发展空间。

获新融资后,新加坡二手商品交易平台 Carousell 跻身东南亚独角兽阵营:据悉,东南亚二手商品交易平台 Carousell 于本周三宣布已经筹集 1 亿美元融资,估值达到 11 亿美元,晋升为独角兽企业。该公司此轮融资由 STIC Investment 领投,而上一轮融资是在去年,金额为 8000 万美元,融资后估值达到 9 亿美元。

Carousell 成立于 2012 年,主要业务是让千万用户通过其同名 C2C 平台进行二手商品交易,在新加坡、马来西亚、印度尼西亚等八个国家和地区均有分布。平台商品多种多样,有二手汽车、家具、饰品及电子产品等等。此外,平台还提供汽车租赁及家政服务。

获老虎基金投资后,Apna 成为印度晋升最快的独角兽企业:据外媒报道,印度劳工求职招聘平台 Apna 已获得老虎基金领投的 1 亿美元融资,估值达到 11 亿美元,成为印度晋升最快的独角兽企业,证实了本栏目此前的报道。

Apna 此轮融资由 Owl Ventures、Insight Partners 和红杉印度等投资方参投。其创始人兼 CEO Nirmit Parikh 表示 Apna 将把此次获得的融资用来扩展国内外市场,为蓝领和灰领提供技能提升服务。除此之外,该公司还计划在工程和产品职能领域加大招聘力度。

Parikh 提到,在过去一年左右的时间里,Apna 实现了 125% 的增长,推动完成了 1 亿次面试。单就上个月来说,Apna 就促成了 1800 万次面试。现如今,该公司宣称拥有超过 1600 万用户,服务 15 万个中小企业和招聘者,Zomato、Byju’S 和 Burger King 等都是其客户。

斥资 2 亿美元,Byju’s 完成今年第 9 笔收购:据外媒报道,印度在线教育 “十角兽”Byju’s 于本周四表示,已经收购了总部位于美国加州的在线教育初创公司 Tynker,以作为其国际化扩张战略的一部分。两家公司没有透露交易细则,不过有知情人士表示,前者在此次收购上花费了约 2 亿美元。

本次并非 Byju’s 在美国的首次收购。2019 年,Byju’s 斥资 1.2 亿美元收购了美国离线编程平台 Osmo。今年 7 月,Byju’s 另花费 5 亿美元收购了美国在线儿童阅读平台Epic。

另一方面,本次对 Tynker 的收购也是 Byju’s 在今年的第 9 笔收购。今年以来,Byju’s 已经斥资近 24 亿美元收购了 Aakash、Toppr、Scholr、Great Learning、Gradeup、Hashlearn、Whodat、Epic 八家企业(其中只有 Whodat 非在线教育企业,该公司主攻计算机 AR 领域),并且还有消息传出 Byju’s 也有可能会以 8 亿美元的价格收购当地同行Vedantu。