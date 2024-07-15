动点出海获悉，印尼新能源车企VinFast已在印尼正式破土动工建造其在当地的电动汽车装配厂。

VinFast在一份声明中表示，该装配厂位于西爪哇省苏邦新兴工业中心，初期投资约为2亿美元。

根据介绍，该工厂年产能为5万辆，设有车身车间、总装车间、涂装车间、测试区等关键生产区域，计划于25年四季度开始运营，将为印尼市场生产包括VF 3、VF 5、VF 6、VF 7在内的右舵电动SUV车型。

作为背景，去年9月份时，VinFast曾透露，基于对印尼市场机遇的评估，公司初步确立了在印尼的12亿美元规模的长期投资计划——据悉，这个12亿美元的投资计划中将会有1.5至2亿美元的部分被用于建立一个年产量在3万到5万辆之间的CKD工厂，其投产时间在当时被定为2026年。

另一方面，上周，VinFast也表示，公司也已经同当地汽车服务和维修初创公司Otoklix签署了一项协议，使得后者成为该品牌在印尼的授权服务提供商。

回到本次建厂，据了解，该项目预计将为当地创造上千个就业岗位。而印尼相关官员也在此次指出，VinFast的存在将（为印尼）带来技术创新和知识转移，这对于提高印尼的国家汽车行业竞争力来说至关重要。

而再作为本次VinFast印尼装配厂破土动工的背景，在新能源车产业链方面，本月早些时候，韩国巨头现代汽车及LG新能源（LGES）也正式启用了其位于印尼的首家电池工厂，而该工厂每年生产的电池足以为5万辆电动汽车提供动力。

同时，据不完全统计，就印尼地区而言，已经有包括比亚迪和宁德时代等在内的新能源车相关企业宣布了建厂计划。并且另有消息传出，特斯拉也有意在印尼建厂。