在一个AI改变各行各业的新科技时代下，人工智能正以前所未有的速度重塑各个行业的格局。汽车制造业作为传统与创新交汇的重要领域，正经历着一场由AI驱动的深刻变革。在这场变革中，蔚来比较明晰地将AI作为发展策略。从全域操作系统到智能驾驶模型，再到融合车载技术的智能手机，蔚来正全方位地将AI技术融入其产品和服务中。当然，蔚来的AI之路也必然布满荆棘，是一条需要不断打破陈规，突破自我的升级之路。

全球首颗5nm车规智驾芯片”神玑NX9031″问世

蔚来在芯片领域获得了突破，旗下全球首颗车规5nm高性能智驾芯片”蔚来神玑NX9031″已成功流片。这一突破标志着蔚来已经实现了硬件芯片和底层软件的自主设计，进一步强化了公司在智能驾驶领域的技术实力。神玑NX9031是业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，其性能指标令人印象深刻。这款芯片拥有超过500亿颗晶体管，采用32核心CPU架构，内置LPDDR5x 8533Mbps速率RAM。在图像处理方面，它可实现”高动态范围高性能ISP”，具备6.5 G Pixel/s的像素处理能力，处理延时更是小于5ms。

在实际应用中，神玑NX9031展现出了卓越的性能。与现有同规格芯片相比，在使用同样的8MP车载摄像头情况下，这款芯片能够提供更加清晰的成像效果，尤其在暗光环境下的表现更为突出。这一突破不仅展示了蔚来在芯片设计和制造领域的实力，也为公司未来在智能驾驶技术方面的发展奠定了坚实的基础。通过自主研发核心技术，蔚来正逐步减少对外部供应商的依赖，同时提升了产品的性能和竞争力。

SkyOS·天枢：蔚来的AI驱动全域操作系统

蔚来汽车突破性地开发了面向AI的整车全域操作系统”SkyOS·天枢”。这个系统具备七大特性：高带宽、低时延、大算力与异构硬件、跨域融合、灵活持续进化、高可靠性和信息安全。SkyOS·天枢在底层打通了智能硬件、计算平台、通信与能源系统，实现了对车联、车控、智能驾驶、数字座舱、手机应用等全域应用的统一管理与协调，在AI时代构建了真正的整车全域智能。

SkyOS-L是SkyOS·天枢中率先量产的实时操作系统，是首个实现AutoSAR国产替代并规模化商用的系统。它满足了智能汽车对高带宽、低延时、跨域融合、可靠与安全的严格要求。这一系统的开发体现了AI在操作系统层面的重要应用，为智能汽车提供了强大的底层支持。

蔚来认为，整车全域操作系统是实现汽车软硬件分层解耦、应用算法跨域共用的关键，可以打破汽车智能化的天花板。按照蔚来的说法，通过AI驱动的SkyOS·天枢，蔚来正在重新定义汽车操作系统的未来。

Banyan 3智能系统：AI赋能的智能座舱体验

Banyan 3是蔚来基于AI核心底层能力打造的全新智能系统。它充分发挥了超前硬件配置带来的算力基础，将最新的AI算法与智能硬件、原生智能框架和智舱应用深度融合。Banyan 3的一大亮点是其情感智能，它基于AI大模型能力和原生智能系统，打造出全新的NOMI GPT架构，加速了NOMI智能助手的进化成长。

蔚来还率先引入了NOMI Agents多智能体架构，重构了NOMI的认知和复杂任务处理能力，加速座舱体验从”单点功能”向”主动智能”进化。这包括停车助手、守卫摘要、服务管家、探索发现、旅行回忆以及NOMI DJ等6大NOMI智能体，预计在2025年实现全面Agent化。

Banyan 3系统还包括自研Flux轻应用功能，实现了原生感Apple Music应用体验。此外，蔚来还接入了星巴克、麦当劳、微信读书等生活服务类微信小程序，进一步优化了用户体验。通过AI驱动的Banyan 3系统，蔚来正在将汽车座舱变成一个智能、互动、个性化的生活空间。

NWM（NIO WorldModel）：AI驱动的智能驾驶革命

蔚来发布的NWM（NIO WorldModel，蔚来世界模型）是中国首个智能驾驶世界模型，代表了AI在智能驾驶领域的重大突破。NWM是一个多元自回归生成式的具身驾驶模型，具有全量理解数据、长时序推演和决策能力。它能在100毫秒内推演出216种可能发生的场景，并找到最优决策，大大提升了智能驾驶的安全性和可靠性。

作为一个生成式AI模型，NWM还具有令人惊叹的视频生成能力。它可以将3秒钟的驾驶视频作为输入，生成长达120秒的想象视频。这种能力不仅展示了AI在场景理解和预测方面的强大实力，也为智能驾驶系统的测试和优化提供了新的可能性。

与NWM配套的是蔚来新发布的NADArch2.0智能驾驶技术架构。这一架构采用引入世界模型的端到端设计，直接从原始传感器数据生成驾驶决策，减少了传统方案中的信息损耗。这种AI驱动的架构使得智能驾驶系统的预测能力更强，驾驶体验更安全、更拟人。蔚来宣布，基于NADArch2.0的智能驾驶功能将于今年下半年分阶段推送到车辆上。

NIO Phone：AI融合的智能手机与车机生态

全新NIO Phone是蔚来发布的高端旗舰手机，它不仅是一款性能强劲的智能手机，更是蔚来AI生态系统的重要组成部分。NIO Phone搭载了最纯净的SkyUI系统，坚持”零系统广告”与”零商业预装”原则，通过AI技术大幅提升了智能体验。

手机内置的NOMI GPT支持包括百科全书、生活常识、历史事件等60多个问答场景的自由对话，体现了AI大语言模型在移动设备上的应用。全新自定义车控键可以根据手机与车辆的距离智能调整功能，甚至能自动识别车内外位置，一键开启常用功能，未来还将支持60+项车控功能。

NIO Link蔚来全景互联功能实现了超感车钥匙、超感泊车、智能寻车、增强版天空视窗、NIO Link接力等功能，充分展示了AI在车载系统与移动设备融合方面的应用。特别值得一提的是NIO Link随车播功能，它可以直接调用车辆摄像头，打造最快捷、方便的移动直播间，这一创新功能体现了AI在多媒体处理和实时通信方面的优势。

在硬件配置上，NIO Phone也不遗余力地为AI应用提供强大支持。它标配第三代骁龙8旗舰处理器，最高可选16GB+1T内存与存储组合，搭载三星专为蔚来定制的6.82英寸2K分辨率、510PPI的120Hz高刷屏幕。这些高规格配置为手机上的AI应用提供了充足的算力和出色的显示效果。

通过NIO Phone，蔚来不仅展示了其在智能手机领域的实力，更重要的是展现了其将AI、智能汽车和移动设备深度融合的愿景，为用户打造了一个全方位的智能出行生态系统。

李斌表示，智能驾驶是一场马拉松并重视出海

李斌在采访时表示，机器人主要是氛围组，而蔚来坚决不会做Robotaxi（无人驾驶出租车），这件事一点都不鼓舞人心。其认为“一个成功的智能电动汽车公司，一定是一家成功的AI公司。”

李斌表示，我们认为自动驾驶的价值是解放精力、减少事故，不是把专车司机、出租车司机的工作搞没，它真正的价值是减少事故，也让开车的人不那么累。交通是个社会问题，不是单独的技术问题，如果Robotaxi技术成熟（它肯定会成熟），它也不是一个可持续的生意。一座城市能容纳的汽车数量是有限的，Robotaxi不会像云服务那样没有边界地扩展。提到自动驾驶，李斌在NIO IN群访环节上表示，整个行业竞争的路还很长，还非常早期，从今年来看很难讲谁已经有护城河了。“我们在跑马拉松，这条路还很长。”

蔚来会同时发展激光雷达和纯视觉技术。李斌表示：“可靠的传感器越多，获得的信息越多，算力越强，肯定只有好处没有坏处。”他认为，激光雷达在当前阶段并非昂贵到无法承受，只要提供的信息准确可靠，它就是有用的。

蔚来也重视出海业务。“我们已经在欧洲市场取得了初步的成功，未来我们将继续深化在欧洲的布局，并探索进入更多国际市场。”李斌表示，“全球化不仅是我们品牌成长的必经之路，也是我们技术实力和市场竞争力的试金石。”

蔚来必须对机遇和挑战有所准备

蔚来汽车积极推进AI战略不仅是适应技术发展的时代要求，更是抓住行业变革机遇的战略选择。在这个快速进化的智能汽车领域，蔚来面临着前所未有的机遇。通过持续投入AI研发，公司有望在智能驾驶和智能座舱等关键领域建立技术领先优势，为用户带来更加个性化、智能化的体验，从而提升品牌忠诚度。AI技术的广泛应用还可能催生新的商业模式，如数据服务和个性化内容等，为公司开辟新的收入来源。此外，AI技术的跨界特性为蔚来打开了与其他行业合作的大门，有助于构建更加丰富和强大的生态系统。

当然，机遇与挑战并存。蔚来在推进AI战略的过程中，不可避免地面临着一系列挑战。首先是技术的复杂性和快速迭代，这要求公司具备持续学习和创新的能力。随着AI应用的深入，数据安全和用户隐私保护将成为更加棘手的问题，需要公司投入大量资源来构建安全可靠的数据管理体系。另一个重要挑战是法律法规的适应性，AI技术的应用可能超前于现有法规，这需要蔚来与监管部门保持密切沟通，确保合规经营。新技术的推广离不开用户的理解和接受，蔚来可能需要投入大量资源进行用户教育，以提高新技术的接受度。

在实际发展过程中，蔚来还可能面临一些具体的困难。持续的AI研发需要大额投入，这可能给公司的财务状况带来压力。同时，AI人才的稀缺性可能导致激烈的人才竞争，公司或将面临人才流失或招聘困难的问题。在技术层面，将AI与现有汽车技术进行有机整合，实现软硬件的无缝协作是一个复杂而漫长的过程。市场方面，随着越来越多的车企加大AI投入，竞争将更加激烈，蔚来需要不断努力才能维持差异化优势。此外，AI技术在实际应用中可能存在不可预见的风险，这要求公司建立完善的风险评估和管理体系。

尽管面临这些挑战和困难，但只要能够持续创新、稳步推进，蔚来仍有望在AI驱动的智能汽车新时代中占据有利地位。关键在于如何在技术创新与风险控制之间找到最佳平衡点，以及如何将短期投入与长期战略目标有机结合。通过审慎的战略规划和执行，蔚来有潜力在这场AI革命中脱颖而出。