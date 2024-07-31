动点出海获悉，总部位于新加坡的物联网初创公司Beep宣布，已于近日完成了其330万美元规模的Pre-A轮融资。

据了解，本次融资得到了超额认购，由包括Granite Asia、Farquhar VC、SUTD Venture Holdings、Wing Vasiksiri、M7 Ace Neo等在内的新老投资者参投。作为背景，Beep曾于去年8月份时完成了其由Granite Asia和Wing Vasiksiri领投的种子轮融资。

根据声明，本次融资将用于推动Beep在东南亚市场的扩张。据透露，Beep接下来将首先扩大在泰国和马来西亚市场的步伐（携旗下Voltality产品）。

Beep成立于2018年，早期致力于用物联网服务推动自动售货机实现无现金交易。同时，Beep也于2021年首次推出名为Voltality的平台产品，旨在实现各种电动汽车充电网络之间的互用互通。据介绍，运营商无需额外与Voltality的平台集成，而且该服务本身也不需要为其开发专有的充电应用程序。 而基于Voltality的这种特性，通过VoltNet，电动汽车驾驶员可以自由使用不同提供商的不同充电站，而无需下载多个应用程序。

在市场表现方面，23年期间，Beep通过Voltality充电漫游网络覆盖了新加坡超1350个充电站点和11家运营商。

展望未来，Beep表示，计划在今年三季度期间进入泰国市场——基于其现有合作，Beep有望在当地率先连接1600+个充电站点。而针对马来西亚，Beep称，公司规划的时间段为明年二季度，并同时进入越南等其他市场区域。