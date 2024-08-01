微软与 OpenAI 的关系变得更加复杂。微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）的 10-K 文件中，正式将 OpenAI 列为竞争对手，名单中还包括此前一直存在的亚马逊、Google 和 Meta 等公司。

尽管微软是 OpenAI 的最大投资者，已向其注资约 130 亿美元，并作为其独家云服务提供商，将 OpenAI 的 AI 模型应用于商业和消费类产品，但两家公司之间的合作关系似乎正在发生微妙变化。

在文件中，微软将打造 ChatGPT 聊天机器人的 OpenAI 确定为人工智能产品以及搜索和新闻广告领域的竞争对手。上周，OpenAI 发布了一个名为 SearchGPT 的搜索引擎原型。

OpenAI 发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是 OpenAI 的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。

然而，今年两家公司之间的关系并不平静。去年 11 月，OpenAI 董事会罢免 CEO 山姆·阿尔特曼，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉对此毫不知情。阿尔特曼迅速复职后，OpenAI 给予微软一个无投票权的董事会席位，但微软本月早些时候放弃了该席位。

今年 3 月，纳德拉聘请了 DeepMind 联合创始人穆斯塔法·苏莱曼担任微软 AI 部门的新任 CEO，多名 Inflection 员工也加入了微软。DeepMind 是比 OpenAI 更早成立的 AI 研究公司，于 2014 年被 Google 收购。