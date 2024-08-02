据外媒报道，德国外卖巨头Delivery Hero正在合并其在欧洲和亚洲的三项业务，以削减成本和简化运营。

Delivery Hero在一份声明中表示，公司将把两个欧洲业务团队——Foodora和Yemeksepeti与亚洲业务foodpanda合并。该公司表示，作为合并的一部分，它将裁减不多于200名员工。该公司指出，截至2023年，其所有业务的员工总数约为4.8万人，其中包括近2万名外卖员和食品加工员。

据了解，本次合并的新集团将成为Delivery Hero旗下的的第二大组织，该组织将由Delivery Hero中东品的首席运营官Tareq Barto领导。据悉，Foodora目前在中欧和北欧运营，而Yemeksepeti则是Delivery Hero的土耳其品牌。

作为这一举措的背景，由于现阶段外卖行业竞争激烈且利润空间狭小，Delivery Hero股价在今年下跌了17%。此外，去年9月份时，Delivery Hero曾对外透露计划出售其在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda业务。不过这一出售几经波折，直到今年5月份时，Delivery Hero终于将其于中国台湾的foodpanda业务以9.5亿美元的价格出售给了Uber，而这一业务也将在随后转移至Uber Eats负责。

值得一提的是，再作为此前Delivery Hero寻求出售其东南亚业务的背景，统计，自17年上市以来，截至去年9月份，Delivery Hero在每个财年内都出现了亏损。

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