8月2日，山东省公共资源电子交易平台披露，山东省2024年入学适龄女孩双价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购成交公告。其中，沃森生物旗下子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支。由此测算，二价HPV疫苗单支中标价格已降至27.5元。

2024年，价格战已越演越烈。先是，万泰生物将二价HPV疫苗降至百元内。2024年3月，据江苏政府采购网，万泰生物二价HPV疫苗以86元/支的价格中标，共被采购近50万支。

一个月后，沃森生物作出回应。据海南省疾控中心4月28日发布的公告，沃森生物旗下泽润生物中标2024年海南省适龄女生HPV疫苗采购项目。中标总金额674.1万元，供应数量为10.7万支，单价为63元/支。如今，沃森生物再将二价HPV疫苗主动降至27.5元。这几乎已比一杯满料的高端奶茶还要便宜。

根据世界卫生组织（WHO）发布的《加速消除宫颈癌全球战略》，目标系90%的女孩在15岁前完成HPV疫苗接种。中国也积极支持WHO在2030年前90%的女孩在15周岁之前完成HPV疫苗全程接种的目标。即，以90%作为最终接种率。

由此预测，2021年至2031年，9-14岁适龄接种女性的市场总规模约为2.376亿针次。以最新的27.5元中标价为基准预测，2021年至2031年，9-14岁适龄接种女性的HPV市场总规模约为65.34亿元。

来源：界面