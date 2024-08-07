在中国汽车市场，豪华轿车的竞争愈发激烈，各大品牌纷纷推出各具特色的旗舰车型，以满足消费者对豪华、舒适、科技和性能的多重需求。奔驰S级、宝马7系750Li和奥迪A8L作为传统豪华车的代表，以其卓越的内饰设计、智能科技和强劲动力赢得了众多消费者的青睐。然而，随着电动化和智能化浪潮的来袭，华为享界S9的问世无疑为这一市场注入了新的活力。作为华为在高端汽车领域的探索之作，享界S9不仅在动力系统、智能驾驶和座舱设计等方面展现出强大的竞争力，更以其独特的科技创新和人性化设计，力求在豪华车市场中占据一席之地。

对手颇具实力，品牌是护城河

所谓知己知彼才能百战百胜，因此在打对手之前，得了解下对手的特色：

奔驰S级：

豪华与舒适：奔驰S级以其卓越的豪华感和舒适性著称，内饰用料考究，科技配置丰富，提供了极高的乘坐体验。

智能科技：搭载了最新的MBUX智能人机交互系统，具备语音控制、手势识别等先进功能，提升了驾驶的便利性。

动力与性能：提供多种动力选择，包括高效的混合动力和强劲的V8发动机，兼顾动力与环保。

豪华与舒适：奔驰S级以其卓越的豪华感和舒适性著称，内饰用料考究，科技配置丰富，提供了极高的乘坐体验。 智能科技：搭载了最新的MBUX智能人机交互系统，具备语音控制、手势识别等先进功能，提升了驾驶的便利性。 动力与性能：提供多种动力选择，包括高效的混合动力和强劲的V8发动机，兼顾动力与环保。 宝马7系750Li：

运动性能：宝马7系以其运动化的驾驶体验而闻名，750Li搭载强劲的V8发动机，动力响应迅速，操控灵活。

豪华配置：内饰设计现代，配备高端音响系统和豪华座椅，注重驾驶者与乘客的舒适性。

科技创新：配备最新的iDrive系统，提供丰富的驾驶辅助功能和智能互联体验。

运动性能：宝马7系以其运动化的驾驶体验而闻名，750Li搭载强劲的V8发动机，动力响应迅速，操控灵活。 豪华配置：内饰设计现代，配备高端音响系统和豪华座椅，注重驾驶者与乘客的舒适性。 科技创新：配备最新的iDrive系统，提供丰富的驾驶辅助功能和智能互联体验。 奥迪A8L：

科技感：奥迪A8L以其前卫的设计和高科技配置而受到青睐，内饰采用虚拟座舱设计，数字化程度高。

舒适性：提供多种座椅调节和按摩功能，确保乘客的舒适体验，尤其适合长途旅行。

动力系统：搭载多种动力选择，包括高效的V6和V8发动机，兼顾动力与燃油经济性。

华为准备充分，产品价格有冲击力

那么华为享界S9准备了什么主要卖点阻击呢？

动力系统：搭载HUAWEI DriveONE 800V高压碳化硅平台，四驱版零百加速3.9秒，百公里综合电耗13.2kWh。使用宁德时代100 kWh电池，CLTC续航最大816km，5分钟快充可增加200km续航。

智能驾驶：首发HUAWEI ADS 3.0高阶智能驾驶系统，全系标配192线激光雷达。支持全国环岛驾驶，具备车位到车位智驾功能，实现全场景贯通。

座舱设计：轴距3050mm，舱内可用空间3460mm，空间利用率67%。后排配备零重力座椅，支持12向电动调节，最大腰部角108°，膝盖角128°。

娱乐系统：配备车规级投影仪和32英寸升降式投影幕布，搭配25单元专业级音响。后排有专属秘书屏，支持0°-45°无级翻折，可一键开启影院模式等。

外观设计：“OneBox”设计理念，提供“寰宇红”、“星晖金”等五款颜色。采用隐藏水切设计，配备智能电子外后视镜和纯平侧窗，风阻系数低至0.193cd。

内饰风格：中正对称设计结构，首发星河画卷饰板。全车座椅标配Nappa真皮和天然实木，提供四种内饰色彩。携手Nathalie Feisthauer定制三款香氛。

底盘调校：采用前双叉臂后多连杆独立悬架，前后弹减一体设计。全系标配五档高度可调空气弹簧和CDC连续阻尼控制系统，兼顾舒适性与操控性。搭载途灵智能底盘平台，首发晕车舒缓模式。

智能交互：搭载HarmonyOS 4系统，升级优化车载小艺智慧助手，交互能力处于行业领先水平。

泊车功能：支持障碍物挪开既停和远程一键泊入泊出。泊车代驾功能正式商用，可实现人下车后车辆自主泊入。

安全配置：全向防碰撞系统CAS 3.0，前向AEB支持车道外斜穿行人车辆识别，新增路面自适应AEB。首发增强自动紧急转向eAES系统和防误踩加速踏板功能。

享界S9实力如何，还需要市场给出答案

在豪华轿车市场中，享界S9作为一个新的挑战者崛起必然面临很多机遇和挑战。享界S9作为”北汽蓝谷+华为”联手打造的高端产品，正式进军这个竞争激烈的领域，必须全力以赴。北汽集团新董事长张建勇在鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会上表示，将享界S9作为核心战略，提升到第一高度，All in 享界S9。北汽和华为对享界S9有着很高的预期。

这个市场长期以来由德系豪华品牌主导，如果按照原本的市场数据，宝马5系、奔驰E级和奥迪A6L三款车型占据了高达73%的市场份额，形成了难以撼动的优势地位，而享界S9则将对手定位于BBA这三款基本属于顶配的更高一个段位。当然，享界S9的出现似乎为这个格局带来了一丝变数。从产品定位和价格策略来看，这款新车明显将目光瞄准了BBA（宝马、奔驰、奥迪）阵营，余承东甚至用对的起”那四个字“来形容。。尽管面对这些根基深厚的对手，享界S9的挑战无疑是艰巨的。售价方面，享界S9 Max价格为39.98万元，享界 S9 Ultra价格为44.98万元，比此前华为公布的预售价低出5万元，新车将于8月7日开启交付。其富有竞争力的定价策略或许会成为其突破的关键。

业内人士对享界S9的市场前景持有不同看法。有观点认为，对于那些对德系品牌有着深厚情感联系的消费者而言，即便是”北汽蓝谷+华为”这样强强联手的组合，也难以撼动他们的品牌忠诚度。这些所谓的”品牌粉”可能会继续选择他们熟悉和信赖的BBA产品，显然这是对于这几个厂商多年来累积的信誉度的一种信赖感，毕竟这几个厂商在汽车市场上不是一天两天，而且重心全部在汽车上。

另一种观点则认为，享界S9可能会吸引一群不同的消费群体。这些潜在用户可能来自大众、别克、丰田等合资品牌，他们正在寻求一个升级的机会。对于这些消费者来说，享界S9提供了一个跻身豪华车市场的新选择，既能满足他们对高端品质的追求，又不至于在价格上过于昂贵。显然，这是享界S9最大的突破口，这个突破口做得好，月销量爬到万级别是个正常表现，就看是小几万还是大几万。

事实上，享界S9的市场策略似乎正是瞄准了这个细分市场。通过提供具有竞争力的价格，同时融合了华为的科技实力和北汽的汽车制造经验，享界S9试图在豪华感和科技感之间找到平衡点，以吸引那些对新兴品牌持开放态度的消费者。然而，进入豪华车市场并非易事。除了产品本身的质量和性能，品牌形象、售后服务、二手车保值率等因素都将影响消费者的选择。享界S9能否在这些方面与BBA品牌竞争，还有待市场的检验。

另一个值得关注的点是，随着新能源汽车的兴起，传统豪华车市场的格局也在发生变化。享界S9作为一款融合了先进科技的产品，可能会吸引一些追求创新的消费者。这部分消费者可能认为传统豪华品牌在电动化和智能化方面的转型相对缓慢，因此愿意尝试新兴品牌的产品。总的来说，享界S9的市场前景充满变数。它既面临着来自传统豪华品牌的强大竞争，又要应对消费者对新品牌的不确定性。但是，如果在后续的运营中能够准确把握市场需求，提供真正可升级的有竞争力的产品，享界S9仍然有可能在豪华车市场中占据一席之地。

未来，随着更多消费者的使用反馈和市场数据的积累，我们将能更清楚地看到享界S9在豪华车市场中的表现。无论结果如何，它的出现无疑为这个市场带来了新的活力和选择，这对于消费者和整个汽车行业来说，都是一件好事。