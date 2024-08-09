对伦敦这座曾经象征了全球政治、经济、文化、金融等传统领域走向的历史古城来说，现在，一些变化正在这里悄然但又深刻的发生。

根据市场调研机构Statista的一份数据指出，今年期间，英国电子游戏市场的价值有望达到超150亿美元。同时，作为全球第五大电子游戏市场，英国的电子游戏用户数量预计也将达到3770万人，占据英国人口总数的超55%份额。而从这一点出发，作为英国乃至世界游戏产业核心枢纽的伦敦，也自然成为了其中的主角。

以行业活动为例。作为全球游戏产业的重要交流盛事，自2016年首次召开以来，每年，伦敦游戏节（London Games Festival）都会吸引无数的目光汇聚伦敦，共同探寻游戏产业的未来边界。随着时间的指针来到2024，在今年的伦敦游戏节上，伦敦迎来了全球各地近10万名游戏爱好者和400名行业开发者的到来，向世界展示出了伦敦在游戏产业方面的强大凝聚力。

当然，不难发现伦敦在游戏产业上无与伦比的吸引力离不开其成熟的生态环境。英国互动娱乐协会（Ukie）首席商务官Sam Collins向记者指出，不仅仅是数千万玩家构成的庞大社区，在游戏领域，目前，英国拥有超2000家企业和73300名专业人才，使得这里成为游戏开发的首选之地。

他表示，在全球领先的生态系统的支持下，英国成为欧洲领先的游戏开发和发行国家。再加上当地以电子游戏税收减免（VGTR）和专注为小型及初创开发商提供资金支持的英国游戏基金等各种资助机构的助力下，这一生态极大促进了独立开发者、大型工作室和支持服务组成的产业网络的健全发展，从而为创新创造了肥沃土壤。

体现在伦敦层面。据悉，包括Rocksteady、SEGA、Take-Two Interactive等在内，伦敦已经吸引了超700家游戏开发商和发行商的驻足，占据全英游戏企业总数的近30%。同时，再以伦敦游戏节为例，据透露，迄今为止，其不仅为参与项目的游戏企业带来了近1亿英镑的收入，还成功为5000多家游戏工作室搭建了与投资者沟通的桥梁。

并且不仅仅是游戏行业，Sam强调，以此为起点，通过对新技术的运用与探索，伦敦游戏产业也正在同其他产业一起融合共进。他指出，在医疗健康领域，Precision OS等游戏引擎可实现逼真的VR模拟手术培训，为医生提供实时感官反馈，促进病人护理行业的进步；在电影/电视行业，《蝙蝠侠》和《星战外传：侠盗一号》等影视作品采用了游戏引擎驱动的视觉特效和虚拟制作技术，诸如Pinewood等在内的伦敦制片工作室也正在运用动态数字景观技术提高创意的灵活性、并为制作降低成本。

根据Sam分享的数据，在英国，游戏技术创新为这里带来了近1万个工作岗位，为其GDP贡献了7.6亿英镑份额，并为政府创造了2.5亿英镑的收入，他强调，“伦敦游戏产业的多样化生态所产生的影响远远超出了娱乐业本身。”

同样的剧本也在当下如火如荼的人工智能领域中上演。作为全球第三大人工智能阵地，英国有近70%的人工智能公司选择了伦敦作为其总部所在地。自然而言地，在伦敦，这一技术也在不断为之创造出更为广阔的舞台。Sam表示，正如总部位于大伦敦都会区吉尔福德的游戏公司Hello Games在《无人深空》中展示的那样——该游戏可以在玩家探索银河系的过程中自动生成数亿颗独特行星，伦敦的科技生态系统和丰厚资源也在进一步彰显其在全球游戏行业中的领导者地位。

不过他也指出，作为一种具有巨大前景的技术，在游戏产业，人工智能的发展同样需要经过深思熟虑的政策和具备人工智能知识的劳动力作为基础。而针对这一点，目前，Ukie的“数字校舍”（Digital Schoolhouse）和“未来技能”（SkillsFuture）等倡议正在提倡以教育的形式，使学员能够有效利用人工智能技术。“电子游戏研究框架”（Video Games Research Framework）则可以向负责任的人工智能整合提供指导见解，促进使用者更好的运用这种技术。

展望未来，Sam感慨道，对外界而言，当下或许是投身游戏行业的最佳时机。现在，游戏在日常生活和文化中的影响范畴不断扩大，再加上新技术和数字发行模式带来的巨大机遇，可以看到世界范围内有越来越多的群体正在享受游戏带来的乐趣。

“不过，这种机遇的背后同样也意味着更加激烈的竞争，因为其他同行的目标也可能和你一样，都在把目光投向相同的玩家受众和资金合作伙伴”，因此，无论是加入游戏行业加速器还是参加游戏活动和聚会亦或者是寻找人才聚集的区域，这些都能为游戏企业的发展带来不可或缺的助力。当然，“最后，一定要积极乐观——你可以从所有的经历中学习成长，哪怕是那些不好的经历，它们都可以为你带来帮助。”