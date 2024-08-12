据悉，马来西亚政府正着手制定针对数据中心行业的可持续发展框架，以监管能源与水源供应和使用等问题。据透露，相关的使用效率标准预计下个月即可出台。

马来西亚能源转型及公用事业部副部长Akmal Nasrullah Mohd Nasir表示，其部门已就数据中心行业的可持续发展提出看法，而这也是政府去年推出的国家能源转型路线图的关键部分。此外，他也进一步指出，数据中心行业投资者应该满足可持续发展目标的要求和责任。

作为背景，据 BMI 统计，23年至24年上半年期间，投资者宣布在马来西亚的数据中心项目累计容量已超过 2.11 GW。同时，根据 DC Byte 发布的 2024 年全球数据中心指数，马来西亚的柔佛州已成为东南亚增长最快的数据中心市场，其总供应量超过 1.6 GW。

不过，相应的，作为冷却以及运营等环节的需求，数据中心会需要大量的水资源和电力能源，而资源分配在马来西亚仍然是一个不可忽视的挑战，尤其是在柔佛等数据中心集中的地区。因此，这种局面也引起了当局以及业内人士的关注。

有媒体援引 BMI 的观点表示，一些外国营运商可能在财务或技术上无法满足可持续发展的标准，而这或将促使其放弃进入马来西亚数据中心市场的规划。而从这一点出发，BMI 称，“未来流入马来西亚的数据中心投资数量或许会因此减少。”

再作为这一势头的背景，如本栏目此前指出，21 年至 23 年期间，马来西亚已批准总额达 1147 亿林吉特的数据中心和云服务投资，创造超 2325 个高价值的新工作岗位。并且近期，包括谷歌、字节跳动、微软等科技巨头均表示出了希望在该国建设数据中心/人工智能中心的意愿，其承诺投资额共计达数十亿美元。

值得一提的是，上周，马来西亚当局认为，基于当地数据中心释出的积极信号——“现有从业方正在扩大业务，新入局者则开始投资于该国”，其针对该国数据行业在 25 年实现 36 亿林吉特（约合 57.49 亿人民币）的目标正在步入正轨。作为对比，去年，马来西亚数据行业的整体营收规模为 20.9 亿林吉特。