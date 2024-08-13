在智能手机厂商的推动下，尤其是三星、华为和小米等公司在人工智能（AI）领域的持续进步，催生了一个前所未有的机遇。这些企业不仅在硬件技术上不断进行创新，还积极将AI技术融入到他们的产品中，从而改变了全球市值最高企业的格局，并深刻影响了全球50亿人的生活方式。例如，华为凭借其先进的AI芯片和智能助手，显著提升了手机的智能化水平，使得用户能够享受到更加个性化和智能化的服务。而三星则通过其智能家居生态系统，将AI应用扩展到更广泛的场景中，创造了一个互联互通的智能家居环境，让用户的生活更加便捷和舒适。小米则通过其物联网（IoT）平台，将AI与日常生活紧密结合，提升了用户体验，使得智能设备能够更好地服务于用户的日常需求。

那么，下一次类似于iPhone发布那样的重大时刻将会在何时到来？它将以怎样的形式出现？

在TCL实业副总裁、雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟的理解中，未来这一重要时刻将由人工智能（AI）和增强现实（AR）共同推动，进而形成一个全新的通用计算平台和互联网生态。这一转变不仅将重新定义人们与技术的互动方式，还将创造出前所未有的应用场景，进一步推动社会的数字化进程。AI和AR的结合将使得用户能够以更加自然和直观的方式与技术进行互动。例如，用户可以通过AR眼镜实时获取周围环境的信息，同时借助AI的智能分析，获得个性化的建议和服务。这种新型的交互方式将打破传统屏幕的限制，使得信息的获取和处理变得更加高效和便捷。

此外，随着5G技术的普及，数据传输速度的提升将为AI和AR的应用提供强有力的支持。用户将能够在更高的带宽下，享受到更流畅的AR体验，同时AI也能够实时处理大量数据，提供更精准的服务。这一切都将为未来的智能设备和应用场景奠定基础，推动社会各个领域的数字化转型。

未来的重大技术时刻将不仅仅是某一款产品的发布，而是一个全新的生态系统的形成。AI和AR的结合将为我们带来前所未有的体验，重新定义我们与技术的关系，推动社会的全面数字化进程。我们正站在一个新的技术变革的门口，期待着未来的无限可能。

在接受动点科技采访时候，TCL实业副总裁、雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟鲜明地亮出了自己的观点：AI将帮助AR产品渗透到生活全场景。我们对此进行了采访：

问题一：AR眼镜如何理解用户的周围世界？

AR眼镜的设计理念是让它能够“看”到用户所看到的、听到用户所听到的。换句话说，AR眼镜通过内置的摄像头和麦克风，实时捕捉用户的视觉和听觉信息。这意味着，佩戴者在任何时刻都能与周围环境进行互动。例如，当用户走在街上，AR眼镜可以识别周围的建筑物、商店和交通标志，并在视野中叠加相关信息，如商店的营业时间、用户的导航路线或附近的餐厅推荐。正如苹果最近发布的AI技术，它能够理解屏幕上的内容并进行相应的操作，但AR眼镜的优势在于它能够理解更广泛的现实世界。这种能力使得AR眼镜能够提供更为丰富和个性化的体验，帮助用户更好地理解和应对周围的环境，尤其是在复杂的场景中，比如在博物馆中，AR眼镜可以为用户提供展品的详细信息和历史背景。

问题二：AR眼镜在任务流方面有什么优势？

AR眼镜的一个显著优势是能够提供不中断的任务流。与传统的手机操作不同，用户无需掏出手机或激活屏幕，AR眼镜可以随时将信息和任务呈现在用户眼前。例如，在工作环境中，工程师可以佩戴AR眼镜进行设备维护，眼镜可以实时显示维修手册、故障诊断信息和操作步骤，而无需停下手中的工作去查找资料。这种无缝的体验使得用户能够更专注于当前的活动，而不必频繁地切换设备。此外，AR眼镜能够将现实世界与虚拟世界完美融合，提供实时的信息和指导，极大地提升了工作和生活的效率。比如，在厨房中，AR眼镜可以显示食谱步骤，用户可以在烹饪的同时查看所需的材料和操作方法，而不必翻阅纸质食谱或查看手机。

问题三：AR眼镜如何与AI结合，成为“外脑”？

AR眼镜被视为AI最好的载体，因为它能够在用户的视野和听觉范围内提供智能支持。通过与AI的结合，AR眼镜不仅能够实时分析周围环境，还能根据用户的需求提供个性化的建议和信息。例如，当用户在进行户外运动时，AR眼镜可以实时监测用户的心率、步伐和运动轨迹，并根据这些数据提供适当的锻炼建议。这种深度的融合使得AR眼镜能够充当人的“外脑”，加速外脑的进化。用户可以在日常生活中获得更智能的辅助，提升决策能力和工作效率，从而实现更高效的生活方式。比如，在学习新语言时，AR眼镜可以实时翻译周围的文字，帮助用户更快地理解和掌握新词汇，从而提升学习效果。

问题四：AR眼镜目前的发展阶段是什么？

AR眼镜正在经历一个重要的转折点，正跨越鸿沟，逐渐扩散到大众市场。经过一段时间的泡沫期，大家曾对这个行业充满期待，但技术尚未成熟，导致行业进入了低谷期。如今，随着技术的不断进步，AR眼镜已经做好了准备，进入了快速的爆发期。根据雷鸟的数据，目前60%的用户是小白用户，他们购买AR眼镜并不是因为对AR或VR的热爱，而是因为觉得这些设备实用。此外，雷鸟的用户满意度非常高，超过70%的NPS和97%以上的用户好评率，显示出AR眼镜即将迎来大众市场的广泛接受。

那么基于AI会助力AR渗透生活多方面的一个纬度下，雷鸟创新是如何将其落地的呢？于是动点科技又问了李宏伟几个问题，侧重于技术落地的问题。

问题五：雷鸟在AI和AR的布局上有哪些创新？

雷鸟创新已经搭建了一个完整的消费级AI+AR生态架构。这一架构包括专为AI+AR眼镜设计的操作系统RayNeo AI OS，以及支持不同类型大模型调用的AI中台。此外，雷鸟还为开发者提供了低代码开发平台AI Studio和AI+AR应用共创社区AI Store。这些创新使得雷鸟能够在AI和AR领域快速发展，并为用户和开发者提供了丰富的工具和资源。

问题六：RayNeo AI的功能和优势是什么？

RayNeo AI是雷鸟创新自研的AI语音助手，具备系统级调度能力。用户可以通过RayNeo AI直接调用眼镜的各项功能，实现自然对话搜索、视觉搜索、AI翻译、头脑风暴等多种AI功能。这种语音助手的设计使得用户能够更加便捷地与AR眼镜进行互动，提升了使用体验和效率。

问题七：雷鸟大模型中台的作用是什么？

雷鸟大模型中台是一个高效、合规、标准化的人工智能平台，在雷鸟的所有AI业务应用中发挥着至关重要的作用。它包含数据管理、大模型管理、算法工具库、API调度工具、安全合规管理等基础能力。通过这个中台，雷鸟能够在不同业务领域快速复用各种人工智能技术和服务，从而显著提高整体运行效率和业务敏捷性。此外，依托于大模型中台，雷鸟还发布了AR眼镜端的大模型语音助手RayNeo AI，以及全球首个RayNeo AI Studio。

问题七：RayNeo AI Studio的特点和功能是什么？

RayNeo AI Studio是全球首款针对AR眼镜的AI开发平台，该平台具备多模态识别、知识库索引、实时在线联网数据源等AI能力，并实现了不同大模型之间的调度、CoT推理和任务规划等功能。RayNeo AI Studio提供一个零代码开发环境，用户无需专业技术背景，只需简单的指令即可快速生成AI智能体（AI Agents），轻松创建独特的AR眼镜应用。这些AI智能体能够感知环境、进行决策和执行任务，模仿人类的主观能动性，完成各种工作目标。

基于以上的观点，从行业的角度来看，我们可以看到AI与VR的融合发展之路可以概括为以下几个关键阶段：

技术基础的建立：最初，AR技术主要依赖于计算机图形学和传感器技术，而AI则在机器学习和自然语言处理等领域取得了突破。随着计算能力的提升和算法的进步，AI开始为AR提供更智能的交互方式。

增强用户体验：AI的引入使得AR体验更加个性化和沉浸。例如，通过AI驱动的自然语言处理，用户可以与虚拟环境中的角色进行更自然的对话，提升了互动的真实感。此外，AI可以分析用户的行为和偏好，从而动态调整AR内容，提供量身定制的体验。

智能内容生成：AI技术的进步使得自动化内容生成成为可能。通过深度学习和生成对抗网络（GAN），开发者可以创建复杂的虚拟环境和角色，减少了手动设计的时间和成本。这种智能内容生成不仅提高了开发效率，还丰富了AR的应用场景。

应用场景的扩展：AI与AR的结合推动了多个行业的应用创新。例如，在教育领域，AI可以根据学生的学习进度和理解能力调整AR课程内容；在医疗领域，AR可以用于模拟手术，而AI则可以实时分析医生的操作，提供反馈和建议。

未来展望：随着技术的不断进步，AI与AR的融合将进一步深化。未来，我们可能会看到更智能的虚拟助手、更加真实的虚拟社交体验，以及更高效的培训和教育工具。这种融合不仅将改变人们的娱乐和学习方式，还将推动各行各业的数字化转型。总之，AI与AR的融合发展之路是一个不断演进的过程，随着技术的成熟和应用场景的扩展，二者的结合将为用户带来更加丰富和沉浸的体验。