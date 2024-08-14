动点出海获悉，总部位于新加坡的财富管理平台Syfe日前宣布，已经获得了一笔2700万美元的C轮融资。

据了解，这笔融资由两家英国家族办公室及其现有投资者Valar Ventures、Unbound提供。融资后，Syfe所获得的融资总额已达到7900万美元。

根据声明，新资金将用于加速Syfe的产品开发，使公司能够向市场推出更多投资工具。此外，据透露，这笔资金还将使Syfe能够在后续着眼战略投资或目标收购举措。

值得一提的是，Syfe指出，本次融资是在充满挑战的融资环境中进行的——当前，亚洲地区的融资额已降至15年以来的最低水平。同时，据Crunchbase数据显示，23年期间，亚洲地区的风投总额为781亿美元，较上年的1252亿美元呈现大幅下降。

Syfe成立于2017年，并于19年推出其投资平台移动应用，旨在通过旗下投资平台为用户提供投资组合管理、经纪服务以及现金管理解决方案。据介绍，目前，Syfe已在全球40多个国家和地区积累了超10万名用户。

在市场表现方面，据悉，自23年以来，Syfe平台上的平均客户资产增长了一倍以上。此外，Syfe也表示，其资产管理规模已达数十亿美元。

有观点预测，到2026年，亚洲有望超越欧洲成为世界第二大财富中心，且其高净值人士和超高净值人士的规模也将以最快速度增长。其中，据本栏目援引一份早前数据显示，2021年间，新加坡财富科技行业中的投资规模已从2017年时的2300万美元增长到了超1.61亿美元，增幅近700%。