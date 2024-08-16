动点出海获悉，新加坡金融管理局 (MAS)、星展银行、汇丰银行、华侨银行、大华银行、新加坡数字服务提供商SPTel和新加坡量子通信公司SpeQtral已于本周签署了一份谅解备忘录，将开展量子安全合作并研究量子密钥分发 (QKD) 在金融服务中的应用。

MAS在一份声明中表示，QKD可以帮助金融机构保护加密密钥的交换，以应对量子计算带来的网络安全威胁。

值得一提的是，今年早些时候，MAS向当地所有金融机构发布了有关量子技术相关的网络安全风险的咨询，并为金融机构提供了如何保护自己免受已发现威胁的建议，包括使用量子安全解决方案进行概念验证试验。

另一方面，不久前，MAS也透露称，将在金融领域技术和创新补助计划（FSTI 3.0）下额外投入1亿新元，以支持金融机构发展量子和人工智能技术，推动金融服务领域的量子和人工智能相关创新和应用的发展。而在此次宣告中，MAS指出，量子技术是一个快速发展的领域，具有改变金融业和整体经济的巨大潜力。

回到本次合作。据了解，该谅解备忘录将以上述两则举措为基础，从而为试验量子安全解决方案在金融服务中的应用提供协作框架。

据介绍，未来几个月内，MAS将和参与银行将在QKD在金融服务中的可行性评估、验证安全特性、通过知识交流提高技术能力等方面试验SPTel和SpeQtral共同提供的QKD解决方案。