富士康董事长刘扬伟8月18日在参观公司位于印度钦奈的一家工厂时强调，富士康的招聘不分性别，女性员工占了很大一部分。他在工厂表示：“已婚女性对我们在这里所做的努力做出了巨大贡献。”这是他首次公开回应有关报道。公司也表示，当天工厂启用的复合式多元生活住宅区特别提供女性员工住宿，让出外工作的员工能缩短通勤时间、拥有安心的生活环境，这对留住当地人才有很大帮助，也在招聘时更具吸引力。刘扬伟指出，富士康迄今已在印度投资超100亿美元（当前约717亿元人民币），并计划在明年加大投资。

富士康正处于印度政府对其招聘行为的调查当中。此前有报道称，富士康拒绝已婚女性从事iPhone组装工作，理由是她们比未婚女性承担更多的家庭责任。富士康承认2022年在招聘实践中存在一些失误，并表示已努力解决这些问题，但补充称“强烈驳斥有关就业歧视的指控”。富士康还告诉印度劳工部官员，其在印度的主要iPhone工厂雇用了41281名员工，其中包括33360名女性，这些女性中约有2750名（约占8%）已婚。此事引发了电视辩论和报纸社论。莫迪领导的联邦政府下令泰米尔纳德邦就此事提供“详细报告”，印度劳工部官员也前往iPhone工厂询问高管。截至目前，新德里尚未公布任何调查结果。

来源：界面