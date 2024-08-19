8月19日，昆仑万维发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels。SkyReels平台集剧本生成、角色定制、分镜、剧情、对白/BGM及影片合成于一体，让创作者“一键成剧”，轻松制作高质量AI视频。

SkyReels平台集成了昆仑万维自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen、以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。

SkyReels能够通过AI一键生成完整剧本、分镜、人物对白与BGM，支持角色形象、音色与分镜的自定义调整，并能够自动将内容转换为1080P 60帧的高清视频，单次可生成视频长度达180秒，相比Sora单次可生成60秒视频、可灵单次可生成10秒视频，有显著突破。一键整合所有创作成果，极大提高视频的创作效率，降低创作成本，推动“一人一剧”时代加速来临。

同时，WorldEngine结合了引擎的精确可控能力（如光照模拟、物理模拟、3D空间、实时交互等） 以及AI视频大模型的幻想生成能力，提供了全新的线上混合视频创作模式，让视频创作从模糊生成迈向更加精确可控。