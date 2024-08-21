动点科技获悉，8月21日，商汤科技旗下家用机器人品牌“元萝卜SenseRobot”家族全系产品集体亮相2024世界机器人大会，并最新发布元萝卜AI下棋机器人——国际象棋专业版（以下简称“元萝卜国象机器人”），成为全球首个走进家庭的国际象棋机器人。作为元萝卜的第三款下棋机器人产品，全新的国象机器人在AI和工程机械方面进行了大量专项技术升级和创新，首次在家用机器人上实现了通过机械爪拾取立体棋子，并具备了人机对弈、人人对弈、记谱复盘等功能。

相较于此前的“象棋版”和“围棋版”AI下棋机器人，元萝卜“国际象棋”机器人可谓是一次技术的升维。众所周知，国际象棋采用立体棋子，且棋子造型各有特色，高低错落，光影交叠。这就给机器人抓取和识别棋子上造成了很大难度。由于立体棋子高度较高，形态各异，难以避免在取子过程中对其他棋子造成意外触碰，且弧形抓取路径在精准度方面也存在很大局限。不仅如此，从视觉识别上和通过图案识别的象棋棋子，以及通过颜色识别的围棋棋子不同，国际象棋机器人需要准确辨识不同棋子的形状，还需要规避棋子之间相互遮挡以及复杂光照下容易带来的错识、漏识等问题。

根据立体棋子的特点，元萝卜特别为机械臂设置了四个自由度，构成肩部、肘部、小臂、爪子4个自由度的灵活结构，并首次在家用机器人上引入机械爪，实现了以0.5mm极高精度和稳定度的垂直抓取操作，结合机械爪精准的力度控制，能够轻松自如地完成取子、放子动作，且不会触碰相邻棋子。不同于工业机械爪的强大抓力，元萝卜温和可控的抓取力度甚至可以夹起鹌鹑蛋而不破碎，给用户带来更好的安全保障。

通过专项的深度学习训练和算法优化，元萝卜国象机器人的感知能力也显著提升。仅凭棋子露出的微小顶部区域的形状和颜色，元萝卜的感知单元就能准确判定棋子类别及其在棋盘上的精确坐标，且精度在1mm以内，即便是在复杂的光照干扰下也能准确定位，从而引导机械臂和机械爪进行高精度的抓取操作，甚至还能自动扶正倒下的棋子。

在棋力体系的构建上，元萝卜国象机器人搭载自研的AI引擎，将棋力精细划分为25个等级，可对标世界第一国际象棋网站chess.com从200~3200分的棋力和等级分，并拥有超越人类世界冠军的最高棋力水平，能够充分满足不同棋艺等级用户的对弈需求。

商汤科技联合创始人、元萝卜总裁马堃表示，自1997年“深蓝”战胜人类国际象棋冠军以来，近30年间，国际上一直没有出现国际象棋机器人实现量产走进家庭的先例。基于强大的AI引擎，元萝卜国象机器人面向学棋儿童和广大爱好者提供了AI习题精练、棋力闯关、巅峰对决、残局挑战、星球联盟、AI打谱，以及大语言模型对话等多项功能。这不仅能为爱好者提供高质量的对弈机会，助力棋艺提升，还能作为学棋儿童国象入门、AI启蒙的窗口。