因效价问题，赛诺菲决定暂时停止流感疫苗在中国的供应和销售。据赛诺菲方面介绍，赛诺菲在进行持续稳定性考察过程中，观察到2024-2025年流感季节的流感疫苗凡尔灵 、凡尔佳的效价（疫苗产生预期生物效应的相关参考数据）呈现下降趋势，预期在产品效期结束之前，疫苗效力有可能受影响。赛诺菲称，所有已流通及使用的疫苗均符合放行的必要质量标准，没有发现产品安全性和有效性受到影响的迹象和证据。暂时停止这些疫苗在中国的供应和销售的决定，仅为预防性措施。

赛诺菲是目前全球最大的流感疫苗供应商之一，全球每2.5支流感疫苗就有一支来自赛诺菲。2022年和2023年，赛诺菲流感疫苗的全球销售额分别为29.77亿欧元和26.69亿欧元。

据赛诺菲官网显示，其目前有两款流感疫苗在中国上市。1996年，赛诺菲向中国引入其首个流感疫苗产品——三价流感病毒裂解疫苗凡尔灵®。2023年2月21日，赛诺菲四价流感病毒裂解疫苗凡尔佳® (VaxigripTetra®)获得国家药监局批准用于6~35月龄婴幼儿流感预防接种；同年5月，该疫苗适用人群扩大到全人群（6月龄及以上）。2023年7月，赛诺菲四价流感疫苗正式供应中国市场。

来源：界面