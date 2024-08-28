NVIDIA今日宣布推出NIM™ Agent蓝图，这是一套预训练且可定制的AI工作流目录，旨在为数百万企业开发者提供构建和部署生成式AI应用的完整软件套件，适用于包括客户服务虚拟助手、药物发现虚拟筛选和PDF数据提取在内的典型用例，未来还将推出更多应用场景。

NIM Agent蓝图为开发者提供了一个快速启动平台，帮助他们创建使用一个或多个AI代理的AI应用。这些蓝图包含了由NVIDIA NeMo™、NVIDIA NIM以及合作伙伴的微服务构建的示例应用、参考代码、定制化文档以及用于部署的Helm图表。企业可以根据自身的业务数据对NIM Agent蓝图进行调整，并在加速的数据中心和云环境中运行其生成式AI应用。通过NIM Agent蓝图，企业能够基于用户反馈持续优化其AI应用，从而创建一个数据驱动的AI飞轮。目前，首批NIM Agent蓝图已包括一个用于客户服务的数字人工作流、一个用于计算机辅助药物发现的生成式虚拟筛选工作流，以及一个用于企业检索增强生成（RAG）的多模态PDF数据提取工作流。企业开发者可以免费体验并下载这些蓝图，并通过NVIDIA AI Enterprise软件平台在生产环境中部署。