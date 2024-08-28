据安永和金融服务公司 Singlife 联合发布的《东盟保险科技格局》报告表示，尽管存在宏观经济&地缘政治不确定性、强硬的通胀环境和利率上升等不利因素，东南亚保险科技行业的交易价值在过去的一年依然出现了激增趋势。报告称，这是自20年以来从未出现过的景象。

报告指出，23年期间，东南亚保险科技行业共达成 27 笔交易，交易价值达 23.5 亿美元，较 22 年的 39 笔交易（5.38 亿美元）呈大幅增长。不过，其规模仍略低于 20 年23.6 亿美元的高点（基于 32 笔交易）。

报告表示，东南亚在 23 年发生了两笔重大交易——住友生命（Sumitomo Life）对 Singlife的收购（斥资 12 亿美元收购了后者 35.48% 的股份），以及 Bolttech 的共计 2.46 亿美元的 B 轮融资。

相比之下，早期东南亚保险科技公司在 23 年仅获得两笔公开宣布的 A 轮交易，筹资规模为 230 万美元。

另一方面，据介绍，得益于新加坡自身作为金融科技中心的良好生态环境，总部位于新加坡的保险科技公司的融资在交易数量和融资额中占据了领先地位——其交易价值占东南亚整体的 85%。

值得一提的是，报告也强调，在有利的人口结构（相对年轻）和结构性发展的推动下，印尼、泰国和马来西亚等国家也正在获得更大的融资份额。