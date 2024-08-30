知情人士称，诺基亚的移动网络资产吸引了来自竞购者的初步兴趣，其中包括三星电子。在电信设备行业陷入困境之际，公司找到新增长点的压力越来越大。

据了解，诺基亚一直在与顾问讨论针对其移动网络业务的潜在选项，这项业务数年来一直在艰难应对更大规模对手的竞争。知情人士称，诺基亚已考虑多种不同的方案，包括部分出售或全部出售，分拆或是与竞争对手合并等。

商议仍处于早期阶段，诺基亚是否会决定进行任何交易尚不确定。因信息不公开而不愿具名的知情人士称，该项业务整体估值可能约在100亿美元。

知情人士称，三星已初步表示有意收购部分诺基亚资产，因为其寻求在把手机连接到电信基础设施的无线接入网络方面扩大规模。知情人士表示，任何潜在的资产剥离可能也会吸引到来自其他竞争对手的兴趣。

三星代表不予置评。诺基亚发言人表示，该公司致力于移动网络业务的成功，该业务对公司来说具有“高度战略意义”。

诺基亚的移动网络部门向世界各地的无线运营商提供基站、无线电技术和服务器。彭博汇编的数据显示，该业务去年对诺基亚总收入的贡献约44%，是该公司最大的业务。不过，由于电话公司、尤其是欧洲的电话公司推迟成本高昂的网络升级，这项业务一直备受煎熬。

来源：新浪财经